Jesolo, il vicino non fa ombra all’Hotel Casa Bianca: Polegato perde il ricorso

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Land Srl, società di cui fa parte Mario Polegato.

La palazzina di sette piani accanto all'hotel Casa Bianca è stata realizzata nel rispetto delle leggi e alla fine è stato respinto il ricorso della Land. La società proprietaria della struttura alberghiera si era rivolta al Tar per la questione delle altezze e perchè di fatto quella costruzione faceva, e fa, ombra al noto hotel del patron di Geox.

Dopo il primo responso negativo del Tar, con l’appello al Consiglio di Stato la società Land S.r.l. chiedeva la riforma della sentenza del tribunale amministrativo che con sentenza del 4 ottobre 2022 aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire datato 17 settembre 2021 e rilasciato dal Comune di Jesolo alla società Tredesedici S.r.l. .

La Land è proprietaria dell' Hotel Casa Bianca Al Mare e l' albergo sorge sull’area confinante con la proprietà della società Tresedici s.r.l. , dove sorgeva un edificio residenziale che risultava di soli tre piani. La società Tresedici, in forza di regolare titolo edilizio e paesaggistico, aveva dunque realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio residenziale preesistente.

L’edificio realizzato dopo l’intervento è risultato, però, notevolmente più alto di quello iniziale. E' stata allora accertata la correttezza del criterio adottato dal Comune nell’elaborazione del parametro dell’altezza e il Consiglio di Stato ha infine respinto l'appello.

Il Comune ha mantenuto un profilo basso. «Si tratta di una questione che abbiamo ereditato», ha detto il sindaco, Christofer De Zotti, «siamo contenti che la controversia sia terminata definitivamente».

Nei giorni scorsi sono stati presentati altri due ricorsi al Tar contro la revoca della variante urbanistica numero 4 da parte del Comune che ha scelto di valutare d'ora in poi in modo puntale ogni intervento urbanistico proprio per limitare i contenziosi.

Si tratta dell'intervento vicino al porto turistico per circa 80 mila metri cubi e quello all'ex cinema Aurora. Il Comune resisterà comunque in giudizio.