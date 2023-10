No alla busta-paga più leggera in ferie, Actv condannata: «Paghi gli arretrati»

Vittoria di 23 lavoratori dell’Actv che hanno ottenuto il riconoscimento di tutte le indennità previste dal contratto nazionale di lavoro e da quello aziendale (oltre a rivalutazione e interessi dal 18 luglio 2007 a oggi), non pagate durante il periodo delle ferie. Ferie durante le quali il trattamento economico era limitato alla paga base. Una paga molto “leggera”.

La sentenza “rivoluzionaria” è stata pronunciata dal giudice Barbara Bortot, presidente della Sezione lavoro del tribunale di Venezia, che ha accolto il ricorso dei dipendenti (alcuni già in pensione) dell’azienda lagunare dei trasporti (sia personale di terra degli autobus che di mare dei vaporetti), difesi dall’avvocato padovano Emanuele Spata. Ed è solo il primo troncone di lavoratori.

Il ricorso

I dipendenti lamentavano, durante i periodi di ferie, la mancata corresponsione di voci variabili della retribuzione correlate alla mansione svolta. Si trattava di una serie di indennità non saldate nei giorni di ferie. Tra queste, per gli addetti alla navigazione, il premio di produttività giornaliera; l’indennità di turno, quella pro tempore 32 minuti e di comanda (solo per i comandanti) mentre quanto agli addetti al settore “terra” (autisti e verificatori), il premio di produttività giornaliera; l’indennità di turno; le indennità pro tempore (32 minuti), di guida, di guida aggiuntiva (32 minuti), e altre; quanto al personale a staff e agli operai, il premio di produttività giornaliera, l’indennità di turno e pro tempore di 30 minuti.

L'avvocato padovano Emanuele Spata

A conti fatti, un bel po’ di soldi mancanti in busta paga. E per anni. Con il rischio che il lavoratore fosse “tentato”, se non “costretto”, a non andare il ferie per vedersi garantito lo stipendio. Al contrario la Costituzione stabilisce, nei confronti del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite e irrinunciabili. Insomma, una violazione delle regole da parte di Actv. Da qui la richiesta di condannare l’azienda al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal 18 luglio 2007.

Netta l’opposizione di Actv che ha contestato i conteggi. E ha ribadito la prescrizione quinquennale dei crediti durante il rapporto di lavoro. Niente da fare.

La decisione del giudice

Il giudice ha dato ragione all’avvocato Spata in forza di un principio comunitario che prevede il diritto a godere delle ferie annuali. E della necessità che il lavoratore non sia indotto a rinunciare alle ferie per l’insufficienza della retribuzione durante il periodo di vacanza.

Per la prima volta in Veneto, in seguito a una recente pronuncia della Cassazione, la sentenza riconosce che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro non matura la prescrizione quinquennale degli emolumenti previsti per la mansione svolta. Tale prescrizione può verificarsi solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro anche per le aziende di maggiori dimensioni, dopo la riforma Fornero del 2012. Riforma che, di fatto, ha abrogato la reintegra dei lavoratori.

Soddisfazione è stata espressa dal sindacato Filt Cgil: «È la prima volta che questo diritto viene riconosciuto ai lavoratori Tpl (trasporto pubblico locale)» spiega la segreteria Filt Cgil di Venezia. Actv è stata condannata a pagare 15 mila euro di spese legali.