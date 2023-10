San Marco, Comune di Venezia e Soprintendenza al lavoro per nuovi banchetti dei souvenir

Misure dei banchetti e regole per l’esposizione della merce. Oggi in area marciana, e quindi tra piazza e piazzetta San Marco, valgono regole scritte e mai più modificate dal 1997. Per fare un esempio, i banchetti dovrebbero avere misure di un metro per un metro.

Ma accanto a chi rispetta le regole c’è chi invece non si cura più di tanto di misurare al centimetro che gli spazi concessi per vendere ai turisti qualche souvenir rispettino al millimetro le prescrizioni.

Capita che anche in questo caso si entri, quindi, in una specie di terra di nessuno. Ma ecco che in queste settimane sono costanti gli incontri tra Comune e Sovrintendenza per arrivare a un definitivo aggiornamento di quelle regole datate 1997 e che ora dovranno essere superate.

Come? «Stiamo pensando a dei banchetti di un metro per un metro, anche per consentire il loro trasporto nelle calli più strette, ma che al tempo stesso siano modulabili e che dunque possano aprirsi fino a diventare di due metri per un metro e mezzo».

A spiegare le novità in vista per l’area marciana è l’assessore al commercio Sebastiano Costalonga: «Ora come ora le misure previste dalle regole rendono quasi impossibile lavorare. A valle dei lavori da avviare a San Marco, ci incontreremo con la Soprintendenza per fare un ragionamento sul nuovo accordo nell’area marciana». Un tentativo simile era stato fatto nel luglio del 2021. In quel caso però si trattava di una sperimentazione, poi bocciata nel giro di pochi mesi in attesa di un nuovo testo concordato tra Comune e Sovrintendenza. Testo su cui, appunto, si sta ora lavorando.

Nel frattempo, altri movimenti interesseranno i banchetti dei Giardini Reali quando nelle prossime settimane è in programma l’inizio del rifacimento della pavimentazione proprio in quel tratto di riva. Saranno sostituiti i masegni, saranno rifatte le aiuole, saranno realizzate le canalette per far correre i fili dell’elettricità e permettere ai titolari dei banchetti di allacciarsi alla corrente elettrica, dicendo quindi addio una volta per tutte ai cavi volanti che ancora oggi caratterizzano l’area.

Lavori pubblici da un lato, commercio dall’altro. Il contrasto a fenomeni di degrado passa anche da questi due elementi. Ma non solo. Prova ne sono i continui episodi di inciviltà a cui ogni estate si assiste in Piazza. Per non parlare della presenza quasi costante degli scatolettisti sul ponte della Paglia. E tutto questo nonostante la presenza dei guardians del Comune per dissuadere i turisti da comportamenti irrispettosi di un luogo come San Marco e del comando della polizia locale affacciato proprio sulla Piazza.

«La verità è che sembra essere difficile far rispettare le regole a San Marco», spiega Claudio Vernier, presidente dell’associazione Piazza San Marco, «l’allargamento dei banchetti sembra un compromesso per semplificare la gestione e al tempo stesso rendere più facili i controlli. Ma i banchetti sono l’ultimo dei problemi: ci sono bagni che sono inutili e non sono segnalati, abusivi tutti i giorni. Ripeto, basterebbe far rispettare le regole già esistenti e tanti problemi sarebbero risolti».