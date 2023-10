L’allarme del premio Nobel dell’Acqua: «Tra cent’anni Venezia marcirà»

Tra cent’anni Venezia sarà corrosa dal sale, i palazzi marciranno, tutto si deteriorerà fino a un punto di non ritorno. Andrea Rinaldo, ingegnere, idrologo, primo italiano a vincere il Nobel dell’Acqua nell’agosto scorso a Stoccolma, professore di costruzioni idrauliche all’Università di Padova, presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, una vita a studiare tutte le forme dell’acqua, lancia di nuovo l’allarme in occasione dell’apertura della mostra “Venezia e la scienza. Due secoli di sostenibilità” in campo Santo Stefano.

Non sarà un problema di Mose, perché il sistema di barriere proteggerà la città a oltranza, bensì di ciò che ogni anno, ogni giorno, ogni minuto si insinua negli edifici e se li mangia da dentro e da fuori, silenziosamente e tenacemente, mentre il livello del mare continua a salire e tra un secolo – se andrà bene – sarà cresciuto di un metro.

«La città cade a pezzi a causa del sale che corrode i palazzi» spiega Rinaldo «l’acqua salsa impregna la muratura mettendo in pericolo la struttura di 15 mila edifici. Se non s’interviene subito, tra cento anni la città marcirà». Anche per questo l’ingegner Rinaldo si fa promotore di una consultazione internazionale che raccolga idee per salvare la città; «un bando aperto a tutto il mondo» spiega «per immaginare Venezia viva e vitale tra cento anni». il mose «Ci abbiamo messo sessant’anni per avere il Mose» continua il professore Rinaldo «ora non c’è più tempo. Tra le due soluzioni possibili, la mitigazione e l’adattamento, ritengo che la mitigazione non sia possibile. Personalmente, non credo nemmeno al sollevamento della città.

Allora dobbiamo puntare all’adattamento e ripensare a una città compiuta». il cambiamento Andrea Rinaldo aveva 12 anni la notte dell’Acqua Granda del ’66, quando una marea mai vista prima raggiunse i 194 centimetri sul medio mare, tenne la città in balia per venti ore, trasformò le calli in fiumi, gli androni dei palazzi in canali, s’insinuò ovunque e ovunque fece danni, cambiando per sempre la percezione nel mondo della fragilità di Venezia. Da allora molte cose sono cambiate, in tutti i sensi. «

È necessario ripensare Venezia oggi è non tra sessant’ anni. E’ il momento di sollecitare le coscienze e dobbiamo farlo ora» continua l’ingegner Rinaldo «Greta Thunberg ha ragione, bisogna sempre ascoltare i giovani: il cambiamento in corso è rapidissimo e dobbiamo cambiare velocemente anche noi».