Fallimento Dec di Mestre, caos per recuperare le barche

La Immpart Srl è fallita, come temevano i tanti proprietari di barche della darsena del centro città, la Dec, i quali avevano “annusato” che qualche cosa stava accadendo. Molti infatti avevano già portato via le imbarcazioni su consiglio di amici, commercialisti e avvocati che qualche cosa di più sapevano, nonostante l’esito non fosse ancora arrivato.

Il Tribunale di Padova, infatti, tre giorni fa ha dichiarato ufficialmente il default finanziario della società e ha dato incarico a Guido Marzella giudice delegato e curatore e al commercialista padovano Marcello Dalla Costa ordinando al legale rappresentante di Immpart di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali, nonché l’elenco dei creditori.

È stata – si legge nell’estratto della sentenza – fissata per il 12 gennaio 2024 l’udienza per procedere all’esame dello stato passivo.

Una partita complessa, quella relativa alla Darsena Dec, braccio operativo per quel che riguarda il rimessaggio della Immpart Srl, all’interno della quale c’è una parte della famiglia Danieli. Un pezzo di un puzzle che affonda le radici nel più grande ambito di tutta l’area del Laguna Palace.

L’anno scorso era stato nominato un cosiddetto “compositore di crisi”, stabilito l’ammontare dei debiti, tentate varie soluzioni. Sembrava anche che la darsena dovesse rinascere grazie a una modalità di recupero dei debiti.

Si apre, a questo punto, la partita relativa ai diritti immobiliari, ai creditori terzi. E, soprattutto, quella che riguarda, in questo caso, gli oltre 400 che avevano le barche ormeggiate nello specchio d’acqua oppure nel rimessaggio. Il fuggi-fuggi dalla Darsena Dec di via Torino a Mestre, era iniziato qualche settimana fa. C’è chi aveva messo in pratica il consiglio di un amico di levare le tende quanto prima, chi ricevuto la mail dell’amministratrice che si occupa dei posti auto a ridosso della banchina dove insistono le residenze e i loft, la quale avvertiva di togliere le macchina.

Dalle auto si era passati alle barche. La psicosi è proseguita per qualche giorno, ma il problema maggiore, per tutti, era quello di trovare posto per le barche in un altra darsena, rimessaggio, cantiere nautico oppure ancora lungo l’Osellino-Marzenego. I posti barca sono contati, trovarne 400 e passa, un’impresa a dir poco impossibile, secondo tanti. E c’è chi ha ancora il suo natante in giardino.

Per i tanti che hanno ancora la barca, ci sarà da affrontare molte difficoltà, soprattutto di carattere burocratico. Nelle scorse ore si è tenuto un incontro con i proprietari: chi volesse portare via il natante adesso, deve avvalersi di un legale, dimostrarne la proprietà, perché i beni all’interno sono di proprietà del fallimento. E dunque serve la domanda-istanza tramite Pec per la cosiddetta “rivendica” del bene. Ma la richiesta sarà esaminata entro gennaio, oppure c’è una pratica più veloce da presentare al tribunale di Padova, in cui si chiede la restituzione con i documenti allegati.