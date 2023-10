Israele sotto attacco, il Ghetto di Venezia sorvegliato speciale

Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica (Cposp) convocato d’urgenza sabato, per stabilire più controlli e sorveglianza nell’area del Ghetto nuovo sulla scorta di quanto sta accadendo in Israele.

Anche a Venezia, come in altre città italiane, è stato innalzato il livello di vigilanza e sicurezza sugli obiettivi israeliani presenti in città, ad iniziare dall'antico Ghetto ebraico, per il quale è stata disposta anche una maggiore presenza numerica degli uomini delle forze dell'ordine.

È stata rafforzata la vigilanza anche nei confronti di singoli soggetti, in primis gli esponenti di vertice della Comunità israelitica, ed è stato implementato il servizio di vigilanza nei riguardi di enti economici e commerciali riconducibili a Israele.

E' salito a 200, infatti, stando alle ultime notizie, il numero dei morti in conseguenza dell'attacco da Gaza. Il ministero della sanità israeliano ha aggiornato il numero dei feriti portando il nuovo bilancio ad oltre 1400.

In ragione della situazione calda, il prefetto di Venezia ha stabilito che sarà potenziata la vigilanza e i controlli da parte di tutte le forze dell’ordine nel Ghetto ebraico.

Al vertice oltre alle forze dell’ordine, polizia, carabinieri, comandante della locale, ha partecipato anche Dario Calimani, presidente della Comunità Ebraica di Venezia.