Mestre, intonaco pericolante dal cavalcaferrovia in via Miranese. Intervento d’urgenza dei pompieri

Intervento d’urgenza dei vigili del fuoco poco dopo le 14:30 di sabato 7 ottobre sul cavalcaferrovia della giustizia di via Miranese a Mestre per la segnalazione di intonaco pericolante da parte di alcuni passanti.

I pompieri hanno riscontrato varie parti di intonaco ammalorato a rischio di distacco con caduta sui binari ferroviari o sui convogli in transito. In accordo con RFI e la Polfer si è agito sulla parte pericolante più esterna ai binari dove non era previsto nessun transito di treno, distaccando alcune malte.

L’intervento sulle altri parti sarà effettuato nella notte tra sabato e domenica dai vigili del fuoco, quando sarà interrotta la circolazione dei treni e si interromperà la corrente in modo da poter lavorare in sicurezza dal cestello dell’autoscala.