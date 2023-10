Incidente tra un furgone e due auto a San Michele al Tagliamento: un morto e 4 feriti

Incidente mortale attorno alle 18 di sabato 7 ottobre a San Michele al Tagliamento. Si tratta di uno scontro tra un furgone e due auto all’incrocio tra via Pradis e la provinciale 44 via Aldo Moro.

Il furgone è finito rovesciato, mentre le due auto hanno terminato la propria corsa in un fossato.

A perdere la vita l’autista del furgone di cui non sono ancora state rese note le generalità.

I pompieri arrivati da Latisana, Portogruaro e Mestre con l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso le persone coinvolte.

Le 4 persone a bordo delle due auto, ferite in maniera non grave, sono state assistite e poi trasferite in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.