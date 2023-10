Dolo, la rabbia di un papà: «Prima mio figlio ferito, ora un ciclista morto. Mettete un semaforo»

«Su quell’incrocio serve assolutamente un semaforo. Dopo un incidente mio figlio ha riportato ferite gravissime, ora c’è stata una vittima: così non si può andare avanti». A dirlo è Davide Maso, papà di Lorenzo, un 16enne che nel dicembre scorso, a causa di un incidente nello stesso punto, restò seriamente traumatizzato, tanto che ora si trova in un centro specializzato per il recupero a Imola.

Il fatto era accaduto l’antivigilia di Natale all’incrocio fra il ponte mobile sul Naviglio che conduce, lungo via Badoera, in direzione Sambruson e la regionale 11.

Due ragazzi minorenni viaggiavano assieme in motorino e Lorenzo, nonostante un immediato intervento chirurgico effettuato all’ospedale di Dolo, riportò gravissime conseguenze. «Quello che è successo un’altra volta a quell’incrocio» spiega ora il papà, che in questi giorni è a Imola accanto al figlio «purtroppo ne certifica la grande pericolosità.

Esprimo il massimo cordoglio alla famiglia colpita dal lutto. È ora che siano prese misure precise. In quel punto va collocato un semaforo. Certo, non si avrà la sicurezza che queste tragedie non si ripetano, ma sarà un segnale nella giusta direzione».

Il papà di Lorenzo sottolinea la grande forza del figlio che da dicembre dell’anno scorso ha iniziato un percorso di riabilitazione lungo, che però spera possa dare, con il tempo e l’impegno, risultati tangibili. «Lorenzo ha superato il secondo anno delle superiori alla scuola ospedaliera come previsto in casi del genere», sottolinea.

«A breve tornerà a casa e attrezzeremo stanze ed ausili ad hoc. È in contatto con i suoi amici che sente spesso ed è circondato dal grande affetto e amore della famiglia. Lorenzo è un ragazzo tenace che ha una grande voglia di migliorare passo passo le sue condizioni».

Il papà Davide è anche fiducioso che la scienza e lo sviluppo della tecnologia nel prossimo futuro possano dare risposte positivamente sorprendenti a situazioni che appaiono complicate. Intanto, anche i residenti che avevano fatto una petizione in passato contro la pericolosità dell’incrocio, chiedono risposte immediate agli enti competenti, in questo caso Città metropolitana e Regione.