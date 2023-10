La bimba di 16 mesi, la famiglia cancellata, le tre amiche, gli sposini: la Spoon River della strage di Mestre

Era nata il 7 maggio dell’anno scorso Charlotte Nima Frommherz. Tedesca, 17 mesi sabato 7 ottobre. Non li festeggerà mai, è morta nella tragica notte di Mestre, dopo un volo di oltre dieci metri dal cavalcavia della Vempa. La madre, Maike Annabel, 27 anni, è ricoverata all’ospedale Dell’Angelo.

Charlotte è la più piccola di questa strage della strada. Cinque bambini morti, 21 vittime totali, compreso l’autista: Alberto Rizzotto, 40 anni, di Tezze di Piave. Trentacinque famiglie spezzate. Alcune spazzate via. Come gli Ogrezeanu, rumeni: papà Mircea (34 anni), mamma Mihaela (33) e le due figlie Georgiana (13) e Aurora (8). Tutti morti.

Mircea e Mihaela Ogrezeanu (45 e 42 anni) con le figlie Aurora e Georgiana (8 e 13 anni)



È il copione delle tragedie. Che stravolgono vite in un attimo. Che intrecciano destini altrimenti distanti. E le tragedie non hanno pietà. Kateryna Morozova (33 anni) in quell’inferno di fuoco e lamiere ha perso la figlia e ha perso i genitori. Russa, con cittadinanza ucraina, si era trasferita in Croazia per sfuggire alla guerra. Aveva scelto Venezia, per questo scampolo di vacanze, mentre il marito era rimasto a casa. Erano partiti in otto, tutti ucraini; sono rimasti in tre. La figlia si chiamava Anastasia e aveva 12 anni. Ora non c’è più. E non ci sono più i 69enni ucraini Serhii (nato in Cina) e Tetiana Beskorovainov (nata in Moldavia).

C’è un altro nome bianco, in questo dramma che è individuale e collettivo: Daria Lomakina, 10 anni, ucraina. Era in vacanza con mamma Natalia (30) e papà Oleksandr (28): ricoverati a Mestre, si sono salvati. Mentre non ce l’ha fatta il nonno, Vasyl (70).

Avevano tutte 30 anni Yuliia Niemova, Iryna Pashchenko e Liubov Shyshkarova. Ucraine, amiche, in vacanza a Venezia. Sono morte insieme. Ed è morto Dmytro Sierov (32 anni), ucraino anche lui. Viveva a Dubai con la moglie Kateryna (33 anni) e la figlioletta Anastasia (4). Loro si sono salvate. La donna è ricoverata a Treviso, la bimba al centro Grandi ustionati di Padova.

Kateryina e Dmytro Sierov: lui è morto, lei è grave a Treviso. La loro bimba Anastasia, 4 anni, lotta per la vita

Il conteggio delle vittime continua, senza sosta. Anne Eleen Berger, 33 anni, tedesca. È morta, mentre si sono salvati il marito Walther (33) e i due figli: un ragazzino di 13 anni e la piccola di tre. E sono morti Gualter Augusto Carvalhido Maio (57 anni) e Maria Fernanda Arnaud Maciel (56), marito e moglie, portoghesi. Amavano questa parte dell’Italia, appena un anno fa erano andati in vacanza a Verona.

Maria Fernanda Arnaud Maciel con Gualter Augusto Carvalhido Maio, coniugi portoghesi

Così come amava viaggiare Annette Pearly Arendse (58 anni), che arrivava dall’altra parte del mondo: il Sudafrica, da Città del Capo. Era in vacanza con due amiche. Quel martedì, loro avevano deciso di rimanere in campeggio, mentre lei aveva preferito trascorrere la giornata a Venezia. Il figlio Devereaux l’ha ricordata con un video su Facebook: le fotografie della sua vita e la dedica «You are so loved, mum».

Annette Pearly Arendse

C’è poi un’altra vittima giovanissima di questa tragedia. Siddhartha Jonathan Grasse, 28 anni, tedesco. Già laureato in Biologia e in Psicologia, stava studiando Ingegneria informatica a Horsens, in Danimarca. Aveva la passione per le lingue, per i viaggi e per la cucina: aveva anche lavorato come aiuto cuoco in Nuova Zelanda. È morto.

Siddhartha Jonathan Grasse

Mentre si è salvata la fidanzata 21enne, Lucie Probst, francese dell’Alsazia. Ricoverata in Terapia intensiva a Dolo, ha ferite e fratture su tutto il corpo.

Infine, l’ultima storia, che ha commosso e ha sconvolto. Antonela Bakovic, 25enne croata, morta insieme al bambino che portava in grembo. Si era sposata con il suo Marko appena il 10 settembre scorso.

Antonela Bakovic con il marito Marko: lei era incinta ed è morta, lui si è salvato

Lui ce l’ha fatta, lei no. Morta durante il viaggio di nozze. Marko (24 anni) è ricoverato a Mirano, venerdì è uscito dalla Terapia intensiva. Ad assisterlo sono i familiari arrivati dalla Croazia. Chiamati a stargli vicino nell’incubo in cui si è trasformato il periodo più felice della sua vita.