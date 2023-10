Le condoglianze di Re Carlo per le vittime del bus a Mestre

“Dear Mr President, My wife and I have been most shocked and profoundly saddened by the news of the terrible bus accident in Mestre and would like to express pour deepest condolances to the families of all those who have tragically lost their lives and to those who have been injured”.

Inizia così il toccante messaggio di Re Carlo, postato anche sulla seguitissima pagina Instagram “The Royalfamily” e firmato Charles R, in cui manifesta il suo dolore e quello della moglie Camilla per la strage di Mestre.

Poche parole ma scritte con il cuore. Carlo racconta, nelle righe successive, delle sue visite in Italia, della gentilezza e della generosità dei suoi cittadini. E poi dedica pensieri e parole alle persone colpite dalla tragedia che lo ha scioccato.

Sotto al messaggio decine di migliaia di messaggi, cuori, bandiere italiane e ringraziamenti a “Your Majesty” da parte degli italiani, che lo hanno rilanciato sui social.