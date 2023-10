Morto durante il ricovero in Psichiatria: Modenese morto per le lesioni cerebrali

Bruno Modenese è morto per le gravi lesioni cerebrali. I primi riscontri dell’autopsia svolta giovedì sul corpo del 45enne di Pellestrina, deceduto dopo il ricovero in Psichiatria del 16 settembre, confermano il quadro clinico compromesso di fronte al quale si sono ritrovati i familiari che hanno potuto vedere Modenese solo pochi giorni dopo il ricovero, con il volto tumefatto, naso e zigomi rotti.

E in questo senso, ulteriori conferme sono arrivate dall’accertamento di giovedì disposto dalla pubblico ministero Daniela Moroni: sul corpo di Modenese sono state trovate fratture allo zigomo, alla piramide nasale e lesioni all’encefalo.

Modenese era arrivato al pronto soccorso del Civile il 16 settembre, dopo giorni in cui non si sentiva bene. Arrivato all’ospedale, si trovava in stato di agitazione nel reparto dove, secondo le prime ricostruzioni, era andato in escandescenze. Tre giorni dopo, la morte.

Nel registro degli indagati restano iscritti due infermieri e uno psichiatra con l’accusa di omicidio preterintenzionale, fattispecie che presuppone, comunque, un uso consapevole della violenza, anche se non certo con l’intenzione di uccidere.

[[(gele.Finegil.Image2014v1) SP_127990238]]

In un primo momento, la pm Moroni aveva deciso di indagare solo i due infermieri al lavoro quella sera: nella stanza di Modenese, con loro, anche lo psichiatra, una guardia giurata e un operatore socio sanitario. Successivamente la decisione di allargare il ventaglio degli indagati, notificando l’iscrizione anche allo psichiatra, che ora potrà nominare un difensore e propri consulenti in vista dell’autopsia.

A svolgere l’esame sono stati il medico legale Barbara Bonvicini, ed il chirurgo maxillo-facciale Guido Bissolotti. Presenti anche i consulenti incaricati dai familiari della vittima, Gianni Barbuti ed Antonello Cirnelli, nonché i egali degli indagati, Nico Zaramella e Andrea Porzionato, rispettivamente per i due infermieri, e Alberto Raimondo per il medico del reparto di psichiatria.

Ci vorrà ora del tempo per capire se la forza utilizzata nelle fasi concitate del ricovero per “contenere” Modenese sia stata tale da ucciderlo o se invece sia solo causa indiretta del decesso, che invece potrebbe essere stato provocato da una diagnosi e da cure errate da parte dei medici o ancora da altri fattori esterni.

Anche per questi motivi, la consulente della Procura ha repertato l’encefalo e altri frammenti di tessuti per procedere agli esami istologici e tossicologici. Per i risultati definitivi bisognerà, tuttavia, aspettare altri 90 giorni.

Gli ulteriori accertamenti saranno comunque svolti di fronte agli altri specialisti nominati, a partire dallo Psichiatra Pierandrea Salvo e dal neurochirurgo Fiorenzo Carta per le persone offese, e dalla professoressa Rosa Gaudio per uno dei due infermieri.

La consulenza, fanno sapere gli avvocati della famiglia (Renato Alberini, Augusto Palese, Gian Luca De Biasi e Paolo Vianello), proseguirà ora , con la raccolta di tutta la documentazione medica relativa al caso.

Conclusa l’autopsia di ieri, il corpo di Modenese è stato liberato dalla Procura. Dopo due settimane di attesa nelle quali è stata organizzata a Pellestrina una fiaccolata in segno di solidarietà, i familiari potranno così organizzare i funerali in tempi brevi. Al momento la data non è ancora stata fissata ma secondo le prime indicazioni la cerimonia potrebbe essere sabato 7 o domenica 8 ottobre.