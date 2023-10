Jesolo, picchiato alle spalle e derubato per il colore della pelle

«Picchiato alle spalle, forse per il colore della mia pelle». Un cittadino del Bangladesh in sella alla sua bicicletta è stato colpito con dei pugni mentre stava transitando in via Volta. È accaduto al lido e l’episodio è stato denunciato alle forze di polizia.

Il 23enne del Bangladesh è ancora scosso per l’accaduto. Sembra a tutti gli effetti un’aggressione a sfondo razziale. E sarebbe il secondo caso in pochi giorni.

Ad aggredirlo, una baby gang, a quanto pare di ragazzi italiani. Lo hanno incrociato all’imbrunire e gli sono corsi dietro colpendolo alle spalle. Lui è stato colto dal panico e ha abbandonato la bicicletta e il succo di frutta che stava bevendo andando a casa. Non li ha poi più ritrovati.

«Non so cosa volessero», ha raccontato ancora scosso dall’episodio il 23enne che lavora in un negozio nella zona, «mi sono corsi dietro, li ho sentiti e ad un certo punto mi hanno dato questo forte pugno alla schiena. Io ho avuto paura, ho fatto un salto dalla sella, gettato il succo che avevo in mano e sono scappato perché erano almeno tre o quattro. Quando più tardi sono tornato non c’era più nulla. La mia impressione è stata che fosse un’aggressione a sfondo razziale».

Al cittadino bengalese non è rimasto altro che fare denuncia alle forze dell’ordine. Potrebbe trattarsi di una baby gang di giovani che si divertono a picchiare gli stranieri. Uno dei referenti del comitato di zona, in piazza Marina, auspica che «venga fatta chiarezza e presi i responsabili al più presto».