Bolletta della luce più cara, batosta da 180 euro per 165 mila veneziani

Ritocchi all’insù, grido di allarme di Adico. Temuti e annunciati, ecco che si materializzano a partire da ottobre gli aumenti per le bollette della luce, come comunicato in questi giorni dalla stessa Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti.

Il rincaro – che riguarda il mercato di maggior tutela – sarà del 18,6% e si tradurrà per i circa 165 mila utenti veneziani che si trovano nel tutelato, in un esborso di 45 euro in più nel prossimo trimestre e di 180 euro nell’arco dell’anno.

Un aumento che mantiene le tariffe ancora lontanissime dal quelle folli del 2022, ma che si aggiunge a un contesto economico drammatico.

Adico ha preso in esame i consumi medi dell’energia elettrica registrati nel 2022 dal portale Facile.it.

«Nel Veneziano si stima un utilizzo medio di 3.006 chilowatt per una famiglia tipo, il più basso di tutto il Veneto. Proprio un anno fa, quando si sono raggiunti prezzi da capogiro, la spesa per la luce nel mercato tutelato era stata di 1.465 euro, un vero salasso» spiega l’associazione. «Con le attuali tariffe, nel tutelato si pagano in un anno per i 3.006 chilowatt di consumo 970,14 euro (dato ricavato dal portale offerte di Arera), circa 500 euro in meno del 2022 (-33,8%). Dall’ 1 ottobre al 31 dicembre, invece, l’aumento del 18,6% annunciato dall’Autorità, che fissa ogni tre mesi i prezzi per il mercato tutelato, costerà alla famiglia tipo veneziano 45 euro in più, ovvero 180 euro di maggiori costi nell’arco dell’anno (a meno che nei trimestri successivi le tariffe non scendano). Insomma, con i rincari autunnali la bolletta passerà da 970,14 a 1.150,14 euro».

Nel Veneziano il settore dell’energia elettrica conta 458 mila utenti di cui il 36% (circa 165 mila famiglie) è servito nel mercato tutelato dove, appunto, arriveranno gli annunciati aumenti.

Prosegue Adico: «A farne le spese saranno soprattutto le persone anziane che sono molto più restie a passare nel mercato libero. Stiamo parlando in particolare delle due fasce d’età più avanzate: il 44% degli utenti di età compresa fra gli 80 e gli 89 anni e il 60% degli ultra 90enni si trovano ancora nel mercato tutelato». —