Via Piave, chiuso per una settimana l’hotel low cost Giovannina

Pugno duro del Questore, chiuso l’hotel Giovannina per una settimana.

giovedì mattina, il Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha disposto la sospensione della licenza di attività del pubblico esercizio all’“Hotel Giovannina” noto albergo low cost della zona di via Piave a Mestre, per la durata di giorni sette.

Il provvedimento di natura cautelare è stato adottato in seguito ai numerosi elementi raccolti dai carabinieri di Mestre e dalla polizia di Stato nel corso degli ultimi mesi per problematiche relative all’ordine e sicurezza pubblica.

In particolare sono stati eseguiti interventi per la presenza di ospiti in stato di ebbrezza alcoolica, per il decesso per overdose da sostanze stupefacenti di un italiano avvenuto in passato, mentre, in un’altra occasione, è stata rintracciata una persona sulla quale pendeva un ordine di carcerazione.

L’albergo era divenuto un luogo di ritrovo di persone gravate da innumerevoli pregiudizi di polizia, per molti dei quali i gestori omettevano frequentemente la registrazione telematica con conseguente mancato invio dei nominativi alla Questura di Venezia.

La struttura Hotel Giovannina è inserita nella zona del quartiere Piave a Mestre, in cui si concentrano i controlli interforze, disposti in sede di comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica dal Prefetto.