Morto per l’amianto a Mira, la famiglia: «Faremo causa all’azienda»

Muore a causa di un mesotelioma pleurico, il tumore dell’amianto: la famiglia fa causa all’azienda in cui ha lavorato quando era giovane.

La vittima è Giorgio Fiolo, 81 anni. Ha vissuto a Mira, per un’intera vita, in via Leopardi. L’uomo ha lavorato per anni come operaio, quando era giovane, per una azienda collegata all’indotto dell’allora Mira Lanza.

In seguito aveva lavorato anche come cameriere in diverse realtà della zona.

«All’epoca in cui mio papà ha lavorato in quell’azienda chimica», spiega il figlio Ulisse Fiolo. «L’uso dell’amianto all’interno della fabbrica era la normalità. Del suo passato lavorativo ci eravamo dimenticati, ma tutto è scoppiato nel periodo in cui c’è stata la pandemia. Mio papà ha cominciato ad ammalarsi sempre di più ai polmoni fino a quando gli è stata diagnosticata questa grave forma di tumore, il mesotelioma pleurico».

L’uomo, nonostante le difficoltà, ha sempre lottato contro la malattia ma purtroppo con il passare del tempo il male si è fatto sempre più aggressivo. E Fiolo è morto.

Le autorità preposte, venute a conoscenza del fatto che era stato esposto all’amianto, hanno disposto l’autopsia. In un primo momento, proprio per poter effettuare l’esame, il funerale era stato sospeso, poi era stato autorizzato e si è svolto in forma laica.

«Abbiamo deciso di agire legalmente», spiega il figlio, «contro l’azienda in cui il papà lavorava e fu esposto all’amianto. A far chiarezza sarà a questo punto l’autorità giudiziaria».

Giorgio Fiolo lascia la moglie Maria Laura, i figli Ulisse, Athos con Mirka, i fratelli e le cognate. A Mira era molto conosciuto e in tanti hanno portato le condoglianze alla famiglia colpita dal lutto.