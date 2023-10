Operazione dei carabinieri in via Piave, stangata su locali e negozi

Il bilancio è di 60 persone controllate, tra cui 6 assuntori di sostanze stupefacenti – elevate sanzioni per 43.000 euro nei confronti di 3 esercizi pubblici.

Dalle prime ore del mattino fino a tarda serata di martedì scorso 80 carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel Quartiere Piave e nelle aree circostanti.

Il personale dei reparti territoriali della Provincia è stato supportato dai carabinieri del 4° Battaglione “Veneto”, da un’unità cinofila del Nucleo cinofili carabinieri di Torreglia, dal personale specializzato dei Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Venezia e Antisofisticazione e Sanità di Treviso, nonché da un elicottero del quattordicesimo Nucleo Elicotteri di Belluno.

Durante il servizio è stato passato al setaccio l’intero quartiere, presidiando le zone più critiche e identificando complessivamente 62 persone.

6 le persone segnalate all’Autorità prefettizia poiché trovate in possesso di modiche quantità di eroina.

Particolare attenzione è stata posta al controllo di alcuni esercizi commerciali.

In particolare: in una struttura ricettiva sono state accertate carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sotto il profilo igienico-sanitario, per le quali sono state elevate sanzioni per 10.000 euro. Il controllo ha consentito, insieme alle risultanze di altre verifiche, di ottenere – dalla data odierna - la sospensione per 7 giorni dell’attività;

In un ristorante sono state riscontrate carenze sotto igienico-sanitarie e di sicurezza, con conseguente sospensione dell’attività e sanzioni per un 31.000 euro; in un bar sono state rilevate carenze igienico-sanitarie con sanzioni per 2.000 euro.

Gli interventi repressivi hanno consentito, negli ultimi 60 giorni, di arrestare in flagranza 7 persone, tra le quali i 5 nigeriani assicurati alla giustizia nell’ultimo mese con conseguente sequestro di svariate dosi di eroina e cocaina ingerite dagli stessi.