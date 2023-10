Giardini Reali a Venezia, nuovi masegni da novembre ma niente cantieri a Pasqua e Carnevale

Cantieri al via a inizio novembre per rifare la pavimentazione ai Giardini Reali. Durata di sei mesi complessivi che però potrebbero essere non consecutivi. Per evitare disagi in certi periodi dell’anno – Carnevale, per fare un esempio – i lavori potrebbero essere modulati con degli “stop and go” sulla falsa riga di quanto successo in piazza San Marco con i concerti di luglio, con gli operai costretti a fermarsi e a spostarsi altrove. Il che comporterà inevitabilmente tempi pià lunghi per la fine dell’intervento.

L’incontro

Sono queste le basi dell’incontro di mercoledì 4 ottobre tra l’assessore ai lavori pubblici e i rappresentanti dei sedici banchetti di gadget e souvenir posizionati lungo la riva dei Giardini Reali. Un incontro che segue quelli già realizzati nei mesi scorsi con i commercianti e gli esercenti di San Marco quando si trattava di rifare la pavimentazione della Piazza. Cambia la zona di intervento ma l’obiettivo è sempre quello: evitare disagi per esercenti e commercianti mentre reti metalliche e operai si impossessano, un pezzetto alla volta, dell’area marciana.

Durante i lavori in questione, i sedici banchetti saranno spostati dal lato della ringhiera di delimitazione dei Giardini alla riva. Altra novità riguarda gli allacciamenti elettrici.

«Sono destinati a scomparire i cavi elettrici sospesi e a vista», conferma l’assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, «tutti e sedici i banchi avranno un proprio contatore, con la relativa canaletta e la possibilità di allaccio». Oggi il collegamento avviene dall’alto, con i cavi elettrici a vista. Non il massimo: sia in termini di sicurezza che di estetica.

Chi farà i lavori

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Renzo Rossi Costruzioni. L’intervento comporta una spesa pari a 630 mila euro finanziato con contributi di Legge Speciale per Venezia. L’area d’intervento va dal ponte Zecca e al la palazzina della Cafehaus del Santi.

Nel corso degli ultimi anni l’area è stata oggetto di importanti interventi di riqualificazione e restauro: il recupero e la valorizzazione degli Ex-Giardini Reali e della Cafehaus; il restauro del ponte della Zecca; il restauro dell’intera riva d’acqua dal ponte della Zecca al ponte dell’Accademia dei Pittori; la realizzazione di nuovi tutoraggi dei pini marittimi della riva.

L’ambito d’intervento coinvolgerà una superficie di circa 1800 mq con un fronte di circa 130 metri. I lavori inizieranno dal lato del caffè Illy e proseguiranno in direzione San Marco. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione, in sostituzione dell’esistente in porfido, in cubetti di porfido posati a file dritte di colorazione grigio con una dimensione tra gli 8 e i 10 centimetri e uno spessore dai 4 ai 6 centimetri. Verranno poi restaurati gli attuali gradini lapidei e verrà realizzato il consolidamento e le finiture della nuova “fascia” verde, che ingloberà i nuovi alloggiamenti per garantire respirabilità alle radici. È anche prevista la realizzazione di una nuova passerella di accesso al belvedere.