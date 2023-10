Mestre, furto alla cassa della Coop usando un passpartout: due denunciati

Furto aggravato e rapina, denunciati 4 stranieri. Continua l’attività di contrasto al fenomeno della criminalità diffusa da parte degli agenti del Commissariato di Meste.

Nei giorni scorsi, dopo alcuni furti aggravati avvenuti al supermercato Coop di Mestre, la squadra investigativa del Commissariato ha identificato e successivamente denunciato due cittadini stranieri sospettati dei reati.

I due avrebbero compiuto svariati furti, almeno 6 dall’inizio del 2023 in tutto il territorio nazionale, adottando il medesimo modus operandi: facevano ingresso in alcuni supermercati, individuavano un registratore di cassa in una postazione priva di operatore e, probabilmente utilizzando un passpartout da loro realizzato, erano in grado di aprire il registratore di cassa senza dover lasciare alcun segno di effrazione, per asportare il contenuto.

In tal modo, i due avrebbero rubato svariate migliaia di euro in contanti.

Per l’individuazione dei due ladri, gli operatori del Commissariato di Mestre si sono serviti del sistema automatico di riconoscimento facciale (S.A.R.I.), attraverso il quale sono riusciti a identificare uno dei due stranieri, mentre l’identità del secondo è emersa dopo un’approfondita ricerca in banca dati del sistema informatico interforze da cui è risultato che l’uomo è stato più volte denunciato, in diverse città sul territorio nazionale, per furto aggravato.

Individuati anche i due responsabili di una rapina nel sottopasso ciclopedonale di via Dante/via Rizzardi: si tratta di due cittadini stranieri con a carico numerosi precedenti penali di polizia che, entrati nel sottopasso, si sono avvicinati alla vittima e con insistenza le avrebbero intimato di consegnare loro il telefono cellulare e il denaro in possesso. Per ottenere ciò, hanno preso a pugni e spintoni il malcapitato. Dopo l'aggressione si sono dati alla fuga lasciando la vittima stordita e ferita.

La squadra investigativa, dopo una attenta attività di ricerca e analisi nelle principali banche dati di polizia, è riuscita a identificare i due sospettati e denunciarli per il reato di rapina aggravata.