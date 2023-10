Dolo, ciclista travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la Brentana

Incidente mortale verso le 11 di giovedì 5 ottobre sul ponte di via Badoera lungo la Brentana a Dolo. A scontrarsi un ciclista di 60 anni di Noale e un’auto: ad avere la peggio è stato l’uomo in bicicletta.

Stando a una primissima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe cercato di attraversare la Brentana con la bicicletta e si sarebbe scontrato con un’auto proveniente da Mira condotta da un giovane del posto che viaggiava con un’altra persona.

L’urto è stato violento e il ciclista è rovinato a terra per parecchi metri, battendo la testa. Sul posto gli agenti della polizia locale di Dolo per i rilievi, le ambulanze dell’ospedale di Dolo e l’elisoccorso dall’ospedale di Padova. Purtroppo per il sessantenne non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi sulla Brentana

Il traffico sulla Brentana ha subito forti rallentamenti a causa dei soccorsi e poi dei rilievi delle forze dell’ordine. E’ stato istituito un senso unico alternato.