Pantegana tra i rifiuti vicino a Palazzo Ducale

Sul bidone dei rifiuti strapieno di immondizie proprio sotto le colonne di Palazzo Ducale c’è un grande cartello rosso: «Attenzione gabbiani. Non abbandonare rifiuti». La grossa pantegana non se ne cura, e punta dritta al cumulo dei rifiuti lasciati dai turisti. Una rapida corsa e zac, eccola arrampicata sul bidone. A un certo punto entra all’interno, tra qualche manifestazione di schifo delle giovani turiste sul Molo. Si nasconde un po’, poi comincia a mangiare. Spettacolo imbarazzante martedì mattina in piena area marciana. Filmato da un veneziano, nonostante gli inviti degli addetti di Enjoy Venice a «lasciar perdere».

Nella sequenza di foto scattate, si vede il grosso topo che corre lungo il gradino in marmo di palazzo Ducale, poi si arrampica veloce sul cestino stracolmo. «Venti minuti dopo, per la verità, gli addetti di Veritas hanno provveduto a ripulire tutto», dice il residente, «ma è sintomo di degrado».

Sintomo per niente isolato. Soprattutto la mattina presto e di notte, i ratti sono avvistati nelle aree a maggiore percorrenza turistica. Corrono nelle vicinanze di bar e ristoranti, attirati dagli odori del cibo e dall’immondizia non ancora raccolta. Risalgono dai rii e sono stati avvistati nelle calli adiacenti ai canali vicini al Canal Grande.

La presenza della pantegana a Venezia non è certo una novità. Immortalata anche nella grande colonna a San Felice, responsabile nei secoli passati di pestilenze e malattie attraverso la pulce del topo proveniente dall’Oriente. Sembravano diminuite. Ma adesso l’invasione turistica e la grande quantità di cibo prodotta e abbandonata per le strade ha causato le condizioni ideali per il loro ritorno in massa.

Sono tante, e non bastano sicuramente i “bocconi” posizionati da Veritas su richiesta di alcuni cittadini a risolvere il problema. Bocconi che possono essere pericolosi per cani e gatti e anche per i bambini. Occorrono nuove regole di comportamento. E una riduzione delle tonnellate di cibo prelibato – sotto forma di rifiuti – lasciate ogni giorno in città.