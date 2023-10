Due nuovi medici in arrivo a Venezia da Belluno. Marco e Greta: «Scelta la bellezza»

Nel Bellunese sono durati qualche mese. Lui, Marco Penzo, originario di Chioggia, aveva preso servizio come medico di famiglia il primo giugno scorso tra Cesiomaggiore (dove aveva l’ambulatorio) Santa Giustina, San Gregorio, Sedico e Belluno. Lei, Greta Lorenzon, moglie di Penzo, aveva preso servizio a Sedico.

Ora, dopo quattro mesi fra i monti, hanno assecondato il richiamo della laguna e, approfittando della recente campagna per i “Medici di Famiglia a Venezia”, Penzo si insedierà a Castello, riempiendo la seconda delle tre posizioni che l’Usl 3 è impegnata a coprire a breve. «Il dottor Penzo aprirà il suo ambulatorio a Castello», sottolinea la dottoressa Giovanna Busso, che guida gli Uffici competenti dell’Usl 3, «in un territorio che ha visto cessare l’attività, nei mesi scorsi, il dottor Stefano Chiarot. L’ingresso del nuovo titolare ci permette di chiudere l’esperienza, peraltro efficace, dell’ambulatorio “pubblico” insediato dalla primavera scorsa dalla nostra Azienda sanitaria, con la turnazione di medici di continuità assistenziale».

Il dottor Penzo rientra a Venezia con la moglie Greta Lorenzon, anche lei medico di famiglia a cui l’Usl 3 proporrà, secondo le regolari procedure (anche lei è in graduatoria), di coprire uno dei ruoli di Medicina generale che si renderanno vacanti nei prossimi mesi.

«L’appello lanciato dall’Azienda sanitaria a luglio», ha spiegato Penzo, «ci ha convinti a scegliere Venezia: è una città che amo, che amiamo. Ci appassiona l’idea di vivere e di lavorare a Venezia: contiamo di poterci inserire bene nel tessuto cittadino e più che gli incentivi proposti dalla campagna lanciata dall’Usl 3, di cui non usufruiremo, ci hanno convinti la bellezza della città e l’accompagnamento garantito dall’Azienda sanitaria».

Lanciando l’appello per individuare medici disposti a lavorare nella città insulare, nel luglio scorso, l’azienda sanitaria aveva segnalato che tre erano le posizioni in cui era necessario individuare con urgenza un nuovo professionista: l’area di San Marco è stata coperta con l’inserimento del dottor Sebastiano Bianchi; la situazione a Castello si normalizza con l’arrivo del dottor Penzo. Per la terza criticità» fa sapere l’Usl «quella che riguarda la Giudecca – dove peraltro già ora a tutti i cittadini è garantita l’assistenza grazie all’aumento del massimale dei medici già presenti – l’azienda sanitaria sta definendo l’arrivo di un professionista da altra regione.

Si insediano via via a Venezia, così, i primi di quella lista, ora composta da una quindicina di medici, che l’Usl 3 guidata dal dg Edgardo Contato, ha stilato verificando e ordinando tutte le quasi 400 candidature arrivate da tutto il mondo.