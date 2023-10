Stipendi dei sindaci, dal 2024 gli aumenti: ecco tutte le cifre

Aumentano di un quarto con un picco del 41% per Venezia – dove però il sindaco ci rinuncia – le indennità per i 44 sindaci del Veneziano. L’ultimo aumento, a regime, scatterà dal primo gennaio del 2024, calcolato sulla base dei residenti del Comune amministrato e in relazione al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni. Una misura che ha introdotto il governo Draghi riconoscendo la necessità di rendere più appetibile la carica di primo cittadino che, soprattutto nei comuni più piccoli, è carica di responsabilità e non adeguatamente riconosciuta. Norma che fa discutere: da un lato c’è chi ritiene che a muovere le aspirazioni dei candidati possa essere più il ritorno economico che la passione politica per la cosa pubblica e dall’altro c’è chi crede che vada riconosciuto l’impegno di chi ogni giorno presidia la linea del fronte del rapporto con i cittadini.

Cosa cambia a Ca’Farsetti

Il balzo maggiore riguarda il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ma si tratta di un aumento teorico. Brugnaro infatti gira la sua indennità in un fondo che, a fine mandato, mette a disposizione delle associazioni tramite un bando pubblico. Bando che, in virtù dell’aumento dello stipendio da 7831 a 11.040 euro (+41%), sarà quindi più ricco. La modifica del valore dell’indennità del sindaco comporta a cascata l’adeguamento dei valori delle indennità di vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale. Il vicesindaco Andrea Tomaello salirà oltre gli 8 mila euro lordi, gli assessori percepiranno un’indennità pari al 65% di quella del sindaco a meno che non abbiano mantenuto il loro lavoro part-time.

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, percepirà un’indennità di 6. 700 euro lordi. Un incremento è previsto anche per i presidenti delle sei Municipalità. È una delibera di giunta del 2000 a stabilire che la loro indennità sia pari al 48% di quella degli assessori (dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’aspettativa).

Parliamo quindi di poco più di 3 mila euro lordi. Per ciò che riguarda i consiglieri comunali la norma prevede che l’indennità non possa mai superare il 25% del compenso percepito dai rispettivi sindaci. In realtà i consiglieri sono pagati con un gettone di presenza percepito per ogni seduta di commissione o di consiglio comunale. Il gettone, per Venezia, è di 72, 96 euro, dopo che nel 2006, in un periodo di crisi finanziaria per le casse del comune, venne decurtato del 10% per decisione del Consiglio comunale.

Così negli altri comuni

Adeguamenti per sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale sono previsti anche in tutti gli altri comuni. Nei comuni tra 3 e 5 mila abitanti l’indennità del sindaco salirà a 3. 036 (+24%). Tra 5 e 10 mila l’aumento sarà del 25, 8%, tra i 10 e i 30 mila del 21, 8% e tra i 30 e i 50 mila del 24, 2%. Anche in provincia ci sono sindaci che rinunciano a parte della loro indennità: Tiziano Baggio, a Mirano, rinuncia a metà della sua indennità.