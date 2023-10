Un Duomo strapieno per l'addio a Mattia, stella del calcio morto a 23 anni per tumore

Commozione a San Donà durante l'ultimo saluto terreno a Mattia Marchesello, la giovane promessa di calcio che ci ha lasciato a causa di un tumore al cervello a soli 23 anni. Una notizia che ha provocato molte manifestazioni di dolore in città, in cui Mattia era conosciuto e a cui aveva lasciato anche alcuni pensieri, invitando i propri conoscenti a "non essere tristi". (Video Claudio Vianello)

01:21