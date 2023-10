Affitti turistici, una valanga di illeciti. Scandalo locali abusivi e lavoro nero

Settantasei strutture ricettive extraalberghiere abusive scoperte, tra luglio e settembre, dalla Guardia di Finanza in collaborazione con le principali Polizie locali di tutta la provincia. Di queste 38 tra Venezia, il Lido e Mestre. Tranne tre casi, tutte di proprietà di veneziani. E ancora. Erogate sanzioni per 675mila euro, inoltre individuati anche 6 lavoratori in nero e 120 clienti non registrati. Sono i dati relativi ai controlli sulle locazioni turistiche iniziati lo scorso anno, e sviluppati grazie ad un algoritmo che analizza migliaia di informazioni.

L’iceberg che non si vedeva

Evidenziato un sommerso che pochi si immaginavano. Dall’avvio, a luglio 2022 del piano operativo chiamato “Black in Venice”, sono state complessivamente scoperte 134 strutture completamente “abusive”, 20 strutture che avevano dichiarato una capacità ricettiva inferiore a quella riscontrata.

Sono state rilevate oltre 460 violazioni alla normativa regionale, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per complessivi 1,1 milioni di euro, sono stati scoperti 14 lavoratori in nero impegnati nei servizi accessori, sono stati segnalati 75 gestori per aver omesso la comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza delle generalità di oltre 600 clienti alloggiati.

Sul versante fiscale, invece, sono stati constatati ricavi non dichiarati per circa 6 milioni di euro.

"Dogale” setaccia le spiagge

Tornando a questa estate, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha lavorato con le Polizie locali di Jesolo, Chioggia, Caorle, Cavallino Treporti, Eraclea e Bibione). Oltre naturalmente con quella di Venezia con la quale collabora dal 2022. anno intensificato i controlli nei confronti delle strutture ricettive extralberghiere.

Il piano di controlli è stato esteso da questo anno anche alle principali località balneari della provincia, sfruttando le potenzialità offerte da “Dogale”, il software utile alla selezione delle strutture ricettive potenzialmente irregolari, abusive o non autorizzate.

Il sistema informatico, confrontando le offerte di alloggi presenti sul web con quelle “censite” ai fini autorizzativi presso Comuni e Regione, consente anche l’esecuzione di analisi di rischio attraverso l’incrocio dei dati comunali con le diverse banche dati di natura fiscale.

A ciò si aggiungono gli ulteriori elementi informativi derivanti dalle ordinarie attività di controllo del territorio svolte dalla Guardia di Finanza e dalle Polizie locali e le centinaia di interviste effettuate ai turisti in partenza circa le modalità del loro soggiorno.

Delle 76 strutture completamente abusive per aver omesso ogni tipologia di comunicazione prevista: 28 di queste sono site tra centro storico, Lido e Burano, 10 nella zona di Mestre, 21 ubicate nel Comune di Jesolo e 4 in quello di Cavallino Treporti, 4 Chioggia, 6 a Eraclea e 3 a Bibione. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di locazioni turistiche abusive anche se sono stati individuati 4 Bed & Breakfast (a Venezia) e uno alloggio turistico abusivo (sempre a Venezia).

Nel corso delle ispezioni, sono state individuate anche ulteriori 9 strutture (appartamenti in residence, B&B e alloggi turistici), che avevano dichiarato una capacità ricettiva (in termini di stanze e posti letto) inferiore a quella effettivamente riscontrata in sede di controllo: a Mestre, in un caso si è passato da 9 a 13 posti letto, in un altro da 5 a 11 posti letto, a Bibione una struttura ha aumentato la sua ricettività addirittura di 8 posti letto.

Soddisfatti dei risultati si sono detti il generale Giovanni Salerno, comandante provinciale della Guardia di Finanza e Marco Agostini, comandante della Polizia locale di Venezia. «Auspicabile che la stessa collaborazione che abbiamo con Marco Agostini – ha detto Salerno – ci possa essere anche con altre forze di polizia»,

Controlli di polizia locale e guardia di finanza sugli affittacamere

LA MINISTRA DEL TURISMO

«Basta con il Far west. Presto nuove regole»

«Il mio plauso per l’importante lavoro che la Guardia di Finanza e la Polizia Locale della provincia di Venezia hanno svolto questa estate portando alla luce attività irregolari nel turismo, una piaga reale che è giusto monitorare costantemente». Lo ha detto ieri mattina la ministra del Turismo Daniela Santanché.

«Preoccupa il dato che, sui 275 controlli effettuati si siano scoperte ben 76 strutture completamente abusive.

Ma, non di meno, è allarmante l’aumento di irregolarità nella ricettività turistica dove sottoscala e sgabuzzini erano “spacciati” per camere regolari: un evidente danno per i turisti che, pagando per una camera normale e trovandosi invece in un tugurio, riportano commenti negativi sulla vacanza e sull’Italia, danneggiando così le migliaia di strutture che combattono ogni giorno per offrire servizi migliori a prezzi competitivi» ha sottolineato la ministra.

«Atteggiamenti come questi» ha proseguito Santanché «minano l’immagine dell’Italia e, al tempo stesso, ledono i cittadini che vedono sottrarsi risorse derivanti dal gettito fiscale e un intero comparto. Il turismo, infatti, oggi più che mai ha bisogno di investimenti mirati e volti a migliorare la qualità dei servizi e non di piccoli sotterfugi a vantaggio di chi non gioca la partita in maniera corretta».

«Abbiamo quindi bisogno» afferma la ministra del Turismo «di imprenditori che giochino per la Nazionale e non per loro stessi. Con la proposta del governo di regolamentare gli affitti brevi (proposta che non piace alle associazioni di piccoli proprietari, ndr) daremo più forza ad azioni di controllo come queste e so che saremo di aiuto per regolarizzare un settore che non può essere un far west.

Grazie, quindi, alle forze dell’ordine per l’impegno nel portare avanti questa operazione che mi auguro prosegua su tutto il territorio nazionale» ha concluso Santanché.

«Non si tratta, solo di una questione di correttezza e concorrenza», ha aggiunto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro «bensì anche di sicurezza: chi soggiorna in città deve essere registrato obbligatoriamente come prevede la legge, così da permettere alle forze dell’ordine, con cui operiamo grande sinergia, di svolgere le necessarie verifiche, tutelando chi ci vive e lavora». —

Controlli dei vigili urbani sulle bollette di una affittacamere

LE STORIE

Camere in prefabbricati e posti letto ovunque

Storie di abusivi, di scuse e di posti letto ricavati anche in baracche prefabbricate. Numerose le contestazioni cosiddette formali. Come, ad esempio, a coloro che all’ingresso della struttura non applicavano la targhetta “LT”, che sta per Locazione Turistica.

Non sempre era dimenticanza, anzi. Marco Agostini racconta che a Venezia, il titolare di una struttura del genere si è giustificato dicendo che è stata l’assemblea di condominio a impedirgli di esporla. La polizia locale ha poi scoperto che lui di quel condominio detiene il 62 per cento delle quote e che proprio come presidente dell’assemblea ha imposto che gli venisse imposto, nel verbale, di non esporla.

A Murano un albergo faceva ricorso a quattro strutture abusive quando era in overbooking. Delle 38 “LT” abusive scoperte nel Comune di Venezia, solo due non erano reclamizzate sui siti. Sempre restando in città, delle 235 violazioni emerse dal 1° gennaio al 30 settembre, 190 riguardano il centro storico le restanti Mestre. In terraferma l’80 per cento delle irregolarità sono state riscontrate in corso del Popolo e in zona Piraghetto.

Mentre in laguna Cannaregio supera di poco gli altri sestieri per presenza di strutture abusive. Settimanalmente arrivano alla Polizia locale una ventina di segnalazioni su presunte strutture abusive. «Tutto questo è la migliore risposta a chi dice che non facciamo controlli», ha detto Marco Agostini.

In diversi casi, le camere aggiuntive sono state ricavate in disimpegni (a Eraclea) o all’interno di magazzini (a Mestre) o in locali accatastati come ripostigli (a Caorle). A Treporti sono stati individuati 13 immobili concessi in locazione senza che fossero accatastati. Sono stati redatti 48 verbali per il mancato pagamento del Canone Rai “speciale”.

Da un punto di vista fiscale i finanzieri hanno accertato che un B&B a Venezia, in attività dal 2019, non aveva dichiarato ricavi per oltre 500 mila euro e Iva dovuta per oltre 156 mila euro.

Per 2 LT a Venezia, gestite, di fatto, in forma imprenditoriale, dal 2018 sono stati ricostruiti ricavi non dichiarati per oltre 209 mila euro.

In un terzo caso, un B&B sempre in laguna a Venezia condotto in maniera abituale e continua, sono stati constatati ricavi non dichiarati per oltre 79 mila euro e, ancora, in un quarto caso, una locazione turistica sempre a Venezia, sono stati ricostruiti redditi da locazione sottratti a tassazione per oltre 70 mila euro. Tutte queste strutture sono di veneziani. Inoltre, nei confronti di ulteriori quattro persone fisiche sono stati contestati redditi di fabbricati da locazioni turistiche per circa 150 mila euro.

A Chioggia, in occasione di un controllo nei confronti di una società di capitali che opera nel settore delle locazioni turistico-alberghiere, sono stati constatati ricavi non dichiarati per 80 mila euro e Iva dovuta per oltre 14 mila euro e segnalati all’Agenzia delle Entrate ulteriori ricavi non contabilizzati per quasi 57 mila euro e Iva relativa per oltre 17 mila, derivanti dalla locazione turistica di 25 immobili in “nero”. —

Carlo Mion

Matteo Tagliapietra/Interpress

LE REAZIONI

Critica Giacomin (Abbav): «Non c’è solo illegalità»

La Guardia di Finanza e la Polizia locale portano a galla un fiume di nero proveniente da alloggi affittati irregolarmente.

Per Alta Tensione Abitativa si tratta dell’ennesima dimostrazione di quanto sia necessario regolamentare le locazioni e di quanti posti vengano sottratti ai cittadini.

Plauso alle forze dell’ordine da parte dell’Associazione veneziana albergatori e di Bre-Ve (associazione proprietari di locazioni), mentre Abbav (associazione B&B, affittacamere e locazioni) sottolinea la differenza tra alloggi abusivi e difformi alle norme e chiede di incontrare la Guardia di Finanza per chiarire come avvengano i controlli.

«L’operazione ci dice prima di tutto che i numeri dei posti letto turistici, già impietosi, sono evidentemente sottostimati, perché oltre ai 49. 693 ufficiali, oltre quelli dei residenti, ce ne sono molti che sfuggono alle statistiche» ha detto Giacomo Mengus di Ata, Alta Tensione Abitativa.

«Secondo, l’evasione fiscale di una sola struttura che dal 2019 non avrebbe dichiarato mezzo milione di euro fa capire come siano attività ben redditizie che mettono fuori mercato la locazione dei residenti».

Per Mengus il Comune deve con urgenza mettere mano alla regolamentazione seria del settore, come potrebbe già fare con l’emendamento Pellicani.

Se Claudio Scarpa dell’Ava Associazione veneziana albergatori ed Elena Fiorani di Bre-Ve si congratulano con la Finanza, Ondina Giacomin di Abbav è più critica.

«Ogni volta che si mette ordine a contesti illegali siamo contenti, ma bisogna fare una differenza tra struttura abusiva, ovvero chi non ha mai registrato la propria attività, e difforme, ovvero chi è in regola, ma deve correggere alcune norme».

Giacomin ha chiesto un incontro «per capire quali sono i doveri e i diritti dei proprietari» perché secondo Abbav per legge la Guardia di Finanza non può avere accesso alle locazioni, nemmeno se si aggregano ai vigili.

«Ringraziamo e facciamo i complimenti per l’operazione che ha fatto emergere chi fa concorrenza sleale ai nostri hotel e agli alloggi regolari» ha detto Claudio Scarpa di Ava. «Oltre a chi gestisce soli alloggi turistici con grande professionalità ci sono anche tanti albergatori che affittano appartamenti. Tutti questi imprenditori vanno tutelati da chi, approfittando di una situazione caotica, raggira le norme».

Per Bre-Ve l’operazione è un’ottima notizia: «Noi siamo circa in 150 iscritti e chiediamo sempre il Codice identificativo, quindi quando si trovano illeciti è un bene per tutti» spiega Fiorani. Sulla posizione di Ava però i proprietari di locazioni non cedono. «Chi ha una locazione gestisce da solo e ha una quantità enorme di lavoro che è un’unica fonte di reddito» prosegue Fiorani. «Chi ha più appartamenti ha già una società perché conviene, ma chi ha solo qualche appartamento non è un imprenditore, ma uno che cerca di aumentare il reddito per la sua famiglia». —

Vera Mantengoli