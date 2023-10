Caldura: «Spazio pubblico, non libero. A Venezia le regole valgono anche per gli artisti»

«Nel caso della “Red Virgin” dell’artista francese James Colomina, l’azione dell’autorità, che ha portato alla rimozione, non è legata al messaggio dell’opera. Bensì, si è intervenuti perché l’opera era stata inserita all’interno di uno spazio pubblico che ha regole precise e autorizzazioni, decisamente complesse.

Chi si occupa di “public art” lo sa bene ed è evidentemente più facile, se vogliamo dirla così, intervenire su uno spazio museale piuttosto che in uno spazio pubblico. Ma nulla ha a che vedere con il messaggio lanciato dalla opera».

Riccardo Caldura è il direttore dell’Accademia di Belle arti di Venezia, docente di Fenomenologia delle arti contemporanee e conduce anche il corso di Beni culturali dell’Età contemporanea. Esperto di arte contemporanea, commenta il dibattito che si è aperto dopo la rimozione della Madonna in resina rossa che l’artista di street art francese James Colomina, di fama internazionale, ha collocato a Venezia in una nicchia sopra il ponte del Lovo, tra il Teatro Goldoni e San Salvador.

Opera rimossa dalla Polizia locale, mentre l’artista ha fatto sapere di non essere rammaricato della rimozione e di non essere a conoscenza della necessità di particolari permessi per esporla a Venezia. La rimozione è scattata, infatti, per l’assenza di autorizzazione: insomma, la Madonna con boccaglio e maschera, in quel momento era un’opera abusiva. Anche se mette in guardia contro il cambiamento climatico e l’innalzamento dei mari.

Caldura si rende conto della situazione: «La rimozione non riguarda il messaggio che lancia l’opera, la sua poeticità, il richiamo all’attualità della crisi climatica. Insomma, il nucleo politico dell’opera non è assolutamente in discussione. Ma è evidente che l’agire nello spazio pubblico può avvenire solo a determinate condizioni, regolate da normative e autorizzazioni. Che valgono tanto più in una città d’arte come è Venezia».

Caldura, commentando la reazione dell’artista, continua a spiegare. «Posso comprendere la sua buona fede del dire “Non sapevo servissero delle autorizzazioni”. Ma l’agire in uno spazio pubblico è una questione decisamente complessa ed è tempo che gli artisti lo comprendano a pieno.

Se gli artisti agissero liberamente nello spazio pubblico verrebbe fuori il caos», continua il direttore dell’Accademia di Belle Arti. Che ricorda tanti episodi del passato: i muri della stessa Istituzione veneziana dipinti, con i graffiti, oppure l’azione di un gruppo di studenti che dipinsero di rosso gli occhi di uno dei leoni a San Marco, con conseguente dura reprimenda di docenti e famiglie.

Ma la street art, tuttavia, contiene proprio un messaggio di protesta, che è insito nell’azione dell’artista. Caldura rilancia.

«Certamente, rischia di venire meno la radicalità del messaggio di protesta dell’artista, questo è vero. Un conto è agire in un contesto artistico partecipando – che so – a una rivolta. Ben altra cosa sono le azioni di un artista come Banksy, che quando agisce lo fa con interventi decisamente misurati, tanto che è evidente che il suo è un caso a parte, nel mondo della street art.

Molto più diffuso, poi, è il graffitismo urbano. Ci sono angoli delle calli che devono essere ridipinti più volte per eliminare i tantissimi esempi di quella che possiamo definire “autografia creativa”. Un fenomeno su cui ci si interroga: può essere, questa, considerata arte? È giusto farlo sulle pareti esterne di luoghi come le Galleria dell’Accademia?

Certo, diciamo che si può definire arte ma allo stesso tempo non deve produrre danneggiamenti allo spazio pubblico o alle proprietà private. Capisco che i giovani questo non lo comprendano. Il dibattito è costante e ha prodotto negli anni anche una maggiore attenzione dell’amministrazione pubblica verso i giovani artisti, ma è tempo, ripeto, che aumenti anche la consapevolezza degli artisti stessi.

Quindi riguardo alla Red Virgin rimossa dai vigili, la sua metafora poetica è indubbia. Si può condividere, o meno, il messaggio lanciato dall’artista, ma la rimozione è la conseguenza di un’azione in uno spazio pubblico dove sono molteplici le norme e le regole da rispettare, specie in città dove l’arte e la storia sono ovunque».