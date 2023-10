Spruzza spray al peperoncino in centro a San Donà. Paura e fuggi fuggi in corso Trentin

Il sole ancora estivo bacia la Fiera del Rosario: l’edizione 2023 è da tutto esaurito. Oltre 300 mila persone tra la sagra secolare in città e la rassegna Campionaria di via Pralungo ancora nella sede provvisoria degli ex capannoni Teso.

Ma qualcuno, domenica sera, ha rischiato di rovinare la festa, spruzzando dello spray urticante tra la folla lungo corso Trentin, nella zona pedonale nuova.

Paura in corso Trentin

La gente ha iniziato a correre nei locali, colta dal panico. Mela Bajraktarj è tra le persone colpite: «Ho tossito per mezz’ora, quell’uomo deve essere punito».

Una decina le persone direttamente coinvolte, ma considerando le grida e il fuggi fuggi generale sono state molte di più. Adesso saranno visionate le telecamere di sorveglianza.

Il responsabile di questo gesto ha compiuto un reato da contravvenzione, il getto pericoloso di cose, che comporta una sanzione da oltre 200 euro, arresto e detenzione fino a un anno.

Saranno effettuate indagini accurate per risalire al responsabile. Più che il danno fisico alla persona colpita, spesso, in questi casi, lo spruzzo di spray urticante può provocare danni imprevisti legato proprio al caos generale.

Ubriachi e furti

Sanzionati dalla Polizia locale due ubriachi molesti, due venditori abusivi, un balordo che faceva i suoi bisogni davanti a un’abitazione. In calo i furti, ma al capannone del Pd in via Pralungo è stato rubato il fondo cassa di circa un migliaio di euro, tagliando il telone nella notte. I soldi erano in una scatola.

Lo schieramento di forze è stato comunque imponente. Su espressa indicazione della Prefettura, sono stati raddoppiati gli agenti della Polizia locale, poi gli operatori privati, i volontari della protezione civile, le forze di polizia e i sanitari.

«Ringrazio tutti», ha detto l’assessore alla Sicurezza, Simone Cereser. «Alla fine, con il contributo di tutti, il dispositivo ha funzionato e anche gli episodi di tensione si contano sulle dita di una mano. Del resto, con una simile affluenza, non è successo nulla di preoccupante e questa è già una cosa molto positiva che dobbiamo rilevare».

Bilancio finale

Un successo non solo grazie al bel tempo, ma anche all’ottima collaborazione tra uffici comunali, forze di polizia, volontari. I banchi e banchetti lungo un solo lato hanno garantito sicurezza e fluidità sulle strade, bene anche la viabilità e i parcheggi.

Resta il problema dei servizi igienici, la carenza di quelli chimici. Ma con questi numeri, e un indotto da 15 milioni di euro, l’evento è stato sicuramente un successo.

Polemiche all’alzabandiera

Non c’era il sindaco, Alberto Teso, domenica mattina in piazza per l’alzabandiera. «Una mancanza grave», ha sottolineato Gino Cuzzolin di “Cittàdellepersone”, «perché è il capo dell’amministrazione e doveva essere presente, perché tutti ci sono stati in questi giorni».

Il capogruppo di FdI Giuseppe Muzzupappa ha replicato: «È una polemica strumentale, il sindaco ha inaugurato la campionaria sabato, domenica l’amministrazione era degnamente rappresentata dal presidente del Consiglio Massimiliano Rizzello, il vicesindaco Fogliani, assessori e consiglieri di maggioranza». Un tema che è diventato d’attualità perché il sindaco è molto presente durante la settimana, ma la domenica è spesso con la sua famiglia suscitando critiche e polemiche anche nella stessa maggioranza.