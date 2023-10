Iniziata la demolizione dell’ex hotel Adriatic di Marghera

Il rischio era che diventasse un rifugio per gli spacciatori, così come avviene in altri stabili di Marghera, soprattutto lungo via Fratelli Bandiera.

Per questo l’Esu, che ne è proprietaria, ha deciso di abbattere l’ex hotel Adriatic di via Fratelli Bandiera 76, a ridosso dell’incrocio con via Mezzacapo.

Una decisione presa dall’Esu in attesa di realizzare il nuovo studentato, il cui progetto è stato per il momento chiuso in un cassetto, in attesa di reperire le risorse necessarie per realizzarlo. La presentazione del progetto risale all’estate del 2019.

Con un investimento di 5 milioni e 600 mila euro, di cui tre finanziati dal Ministero dell’Istruzione, l’Esu voleva realizzare in via Fratelli Bandiera uno studentato da 87 posti letto. L’edificio attualmente in fase di demolizione, realizzato nel 1956 e passato da albergo a residenza universitaria nel 1984, era da 13 anni in stato di totale abbandono.

La struttura era stata chiusa infatti per questioni di sicurezza, mancava la scala antincendio e l’ascensore non era più a norma. La riqualificazione era stata letta anche come la possibilità di dare nuovo slancio all’area, proprio grazie all’arrivo degli studenti.

L’inizio dei lavori era previsto per la primavera del 2020, poi lo scoppio della pandemia e il lievitare dei prezzi – ora si parla di 7 milioni per poterlo realizzare – hanno fermato tutto. «L’aumento dei costi, soprattutto l’aumento dei prezzi delle materie prime», spiegano dall’Esu, «ci ha impedito di proseguire con i lavori, ma il finanziamento ministeriale non è perso e le risorse potranno essere impiegate il prima possibile».

Ora però si tratta di capire, dopo l’abbattimento, che cosa accadrà al civico 74. Per il momento l’area diventerà un fazzoletto verde tra i palazzi. In seconda battuta l’Esu si impegnerà a reperire le risorse necessarie – contando sempre su qualche bando nazionale o europeo – o aspetterà, anche se lo scenario nel breve periodo è altamente improbabile, che i prezzi diminuiscano. La nuova struttura, per la quale bisognerà quindi aspettare tempi migliori, ospiterà 87 posti letto – 20 in più rispetto alla precedente – in 35 camere doppie e 17 singole, tutte dotate di bagno privato.

Un aumento della capienza possibile grazie all’aumento della superficie e della volumetria possibile grazie al piano casa, per salire di un piano.

Cinque stanze, da progetto, sono riservate ai disabili. Ci saranno spazi per lo studio e ricreativi, sale per conferenze e ristoro, cucine, lavanderia e guadaroba.

Una progettazione pensata nell’ottica del risparmio energetico, dell’aumento dell’efficienza dei sistemi tecnologici e dell’autoproduzione di energia elettrica e termica. Una nuova residenza che – se l’intenzione di qualche anno fa dovesse essere confermata – sarà intitolata a Cassandra Fedele, umanista, donna di cultura e arti, nata nel 1465 e vissuta 93 anni. —