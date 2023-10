H&M di Marcon verso la chiusura: un’altra fumata nera, posti di lavoro a rischio

Vertenza H&M di Marcon, fumata nera all’incontro tra i sindacati e i rappresentanti della nota azienda di moda.

Al centro della discussione il futuro dei lavoratori, una quindicina, impiegati nel punto vendita del gruppo all’interno del Valecenter di Marcon, per cui H&M ha annunciato la chiusura a metà ottobre. Dopo il confronto di ieri, la trattativa è rimasta sostanzialmente in stallo.

«La trattativa non ha fatto alcun passo in avanti», commenta Monica Zambon, della Filcams Cgil Venezia, «Rimane il sospetto che l’azienda si sia più preoccupata di sistemare i manager, piuttosto che pensare al bene complessivo di tutti i lavoratori.

Abbiamo chiesto quindi l’interruzione della trattativa per poter ritornare dai lavoratori e condividere con loro lo stazionamento della trattiva». Ai rappresentanti di H&M, i sindacati hanno ribadito che è necessaria l’equità per tutti i lavoratori coinvolti.

«All’azienda abbiamo ribadito che tutti i lavoratori coinvolti siano trattati in maniera eguale», continua Zambon, «Non ci devono essere categorie vincenti e altre perdenti. Fatta eccezione per chi ha a che fare con situazioni di disabilità. Abbiamo chiesto all’azienda che i lavoratori con la legge 104 debbano essere tutelati al massimo, non meno di quanto prevede la legge.

Altrimenti non si arriverà alla sottoscrizione dell’accordo». In settimana sono in agenda altri due momenti chiave per il futuro della vertenza. Domani i sindacati incontreranno la proprietà del Valecenter. Nei giorni scorsi il centro commerciale aveva fatto sapere, in una nota, che i locali lasciati liberi da H&M saranno occupati dall’apertura di un nuovo negozio di un marchio internazionale finora non presente in Veneto. Non era stato però specificato quale.

«Al centro commerciale chiederemo garanzie sull’occupazione futura per chi entra. E lo abbiamo ribadito anche a H&M», precisa Zambon. Venerdì 6 ottobre il sindacato terrà una nuova assemblea con i lavoratori per aggiornarli sullo stallo della trattativa. Sarà quello il momento decisivo: «I lavoratori si riserveranno, insieme alle rappresentanze sindacali», conclude Zambon, «di intraprendere le vie di protesta, qualora non si dovesse trovare un accordo con la società».