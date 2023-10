Incidente in A4 tra mezzi pesanti Un morto, carreggiata chiusa. Code da San Giorgio a Portogruaro

È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente avvenuto martedì 3 ottobre verso le 14 sull'autostrada A4 sul viadotto del Tagliamento in direzione Venezia, carreggiata Ovest. Lo comunica Autostrade Alto Adriatico.

Nel tratto a tre corsie al chilometro 464 all'altezza dei comuni di Ronchis e San Michele al Tagliamento un mezzo pesante ha tamponato una bisarca. Nell'urto a catena sono rimasti coinvolti anche altri due mezzi pesanti tra cui un autoarticolato che trasportava granaglie.

Il materiale si è riversato sull'asfalto occupando anche le corsie di sorpasso e veloce.

Per consentire l'arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l'ingresso al casello di Latisana in direzione Venezia. Autostrade Alto Adriatico sta predisponendo l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Trieste. Al momento ci sono code da San Giorgio di Nogaro al Nodo di Portogruaro

Il personale medico infermieristico del 118 è intervenuto per soccorrere tre persone che sono rimaste coinvolte in questo incidente stradale che si è verificato lungo la A4 nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, direzione Venezia, e che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Sul posto l'equipaggio dell'ambulanza proveniente dalla Latisana e l'elisoccorso inviati dalla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Sul posto il personale dell'autostrada e i vigili del fuoco.