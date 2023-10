Controlli a Jesolo, due denunce per spaccio e porto di oggetti da scasso

I residenti avevano segnalato furti nelle abitazioni. Per questo i poliziotti di Jesolo hanno intensificato i controlli e hanno hanno identificato e denunciato un cittadino tunisino, già noto per reati contro il patrimonio, resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto sarebbe stato trovato in possesso di due involucri contenenti una quantità di marijuana superiore a 10 gr. complessivi e di denaro contante per oltre 200 euro che si presume provento di precedente attività di spaccio.

Poco dopo sempre durante un servizio di controllo in centro gli agenti di pattuglia hanno notato due uomini che alla vista dell’auto della polizia, sono scappati.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermare e bloccare uno dei due uomini mentre l’altro riusciva a far perdere le proprie tracce. Si trattava di un cittadino straniero senza fissa dimora, irregolare in Italia e anche lui noto alle forze dell’ordine.

È stato trovato in possesso di una cesoia trancia cavi delle dimensioni di circa 45 cm, presumibilmente utilizzata per rubare biciclette. È stato denunciato.