Controlli sulla pesca, multe e sequestri a Chioggia e Pellestrina

Sequestrati, dai carabinieri di Chioggia, 180 kg di pescato ed elevate sanzioni per circa 6000 euro.

Il primo ad essere sanzionato è stato un comandante di un peschereccio a bordo del quale i militari dell'Arma hanno trovato, oltre a 400 Kg di vongole di mare (bevarasse) suddivise in 40 ceste (quantitativo massimo giornaliero pescabile), ulteriori 130 Kg di vongole di mare, occultate e contenute in 7 ceste, prive di documentazione per la tracciabilità.

Il prodotto ittico, del valore commerciale di circa 700 euro, è stato sequestrato e rigettato in mare per il ripristino del ciclo vitale, mentre al comandante della motonave è stata contestata la violazione amministrativa con una sanzione di 2000 euro.

Il secondo controllo ha consentito di accertare che un pescatore della zona, mentre navigava lungo il canale di Pellestrina, deteneva a bordo della propria imbarcazione 50 Kg di ricci di mare appena pescati e privi di documentazione di tracciabilità.

Anche nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa con una sanzione di 2000 euro ed anche in questo caso il prodotto ittico, del valore commerciale di 750 euro circa, è stato sequestrato e versato in mare per il ripristino del ciclo vitale.

Nel corso del servizio, lungo la bocca di porto di Malamocco, sono stati inoltre sanzionati amministrativamente, per complessivi 2000 euro circa, altri 6 pescatori che, a bordo di natanti da diporto, sostavano o erano alla fonda lungo il canale navigabile, in violazione del codice marittimo e dell’apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia.