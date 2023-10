Controlli dei carabinieri a piazzale Roma a Venezia. Chiusi tre locali e sanzioni salate

Tre bar sanzionati e chiusi. Oltre centomila euro di sanzioni complessive. Quaranta persone controllate per un presidio messo in campo da parte di 20 militari che di certo non sono passati inosservati.

Operazione in notturna per i carabinieri di Venezia che la notte di sabato 30 settembre hanno svolto serrati controlli nell’area compresa tra piazzale Roma e la stazione Santa Lucia. Una risposta evidente alle richieste di maggior presidio dell’area, da tempo tra le più calde in città, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi episodi di risse violente legate anche a questioni di spaccio di stupefacenti.

E così, su indicazione della Prefettura, ecco che i Carabinieri della Compagnia di Venezia, supportati dal personale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro e Anti Sofisticazioni, nell’ambito dei servizi diretti a prevenire e contrastare la criminalità diffusa, hanno svolto un servizio coordinato nella zona di Piazzale Roma e luoghi limitrofi, inclusa la sensibile area del piazzale antistante la stazione ferroviaria di S. Lucia.

Ben venti militari in uniforme e abiti civili hanno offerto un presidio di prevenzione e sicurezza a favore dei numerosi clienti e turisti in transito, nonché ai molti lavoratori impiegati in zona nelle notti del fine settimana.

In totale, sono state 40 le persone identificate nel corso del servizio, che ha visto i militari impegnati anche nella verifica dei requisiti sanitari ed in materia di lavoro in alcuni esercizi commerciali. Il bilancio complessivo dei controlli ha portato all’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di 107.500 euro nei confronti di esercenti di attività commerciali per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e carenze igieniche, con immediata chiusura e sospensione di tre esercizi pubblici (si tratta dei chioschetti compresi tra piazzale Roma e i giardini Papadopoli, tutti a gestione straniera).

Nel corso del servizio è stato inoltre identificato un cittadino tunisino nei confronti del quale, essendo illegale sul territorio italiano, sono state avviate le pratiche per l’espulsione.

«Un segnale di particolare attenzione nei confronti di una delle zone più delicate del territorio urbano», evidenzia il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia, Generale di brigata Nicola Conforti, «l’Arma continuerà a intensificare la propria presenza, ottimizzando la proiezione esterna dei reparti territoriali e avvalendosi di tutte le preziose componenti di specialità di cui i Carabinieri dispongono, in piena aderenza alle direttive impartite del Prefetto Michele Di Bari».

Che la zona di piazzale Roma sia al centro dei pensieri delle forze dell’ordine non è certo un mistero. A dimostrarlo i diversi episodi di spaccio segnalati quasi settimanalmente da parte dei residenti della zona. Numerose anche le risse tra gruppi di stranieri nel cuore della notte.

Da piazzale Roma, invece, è stato recentemente allontanato il clochard Pasquale Aita, per il quale nei giorni scorsi è arrivato un secondo Daspo in seguito ad un episodio di aggressione ad alcuni consiglieri regionali. Aita ha l’obbligo di non far ritorno a piazzale Roma per i prossimi tre anni. Non solo. Infatti nella misura interdittiva del Questore di Venezia, è obbligato a rimanere oltre il Ponte della Libertà.