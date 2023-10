Venezia, i battelli tornano in rio delle Galeazze. «Progetto pronto entro la metà del 2024»

Il progetto per risanare e consolidare le rive del rio delle Galeazze, all’Arsenale, ai mezzi sarà pronto entro la metà del 2024. Si prospetta un maxi cantiere, per il quale è già previsto un investimento di ben 14 milioni di euro. Al termine dei lavori, l’Arsenale tornerà ad essere attraversato dai battelli Actv per quella che si annuncia una rivoluzione e, al tempo stesso, un ritorno al passato.

Più di un anno e mezzo è passato dall’accordo sull’Arsenale tra amministrazione, Biennale e Marina, e in questi mesi i tecnici di Comune e Biennale hanno continuato a stilare nel dettaglio l’intervento che interessa il rio della Galeazze.

All’interno dei 105 milioni di investimenti destinati alla Biennale per il compendio dell’Arsenale, ben 14 milioni – come detto – riguardano proprio il rio della Galeazze. L’intervento, fa sapere il Comune, è già stato assegnato con un appalto integrato che prevede sia la progettazione che realizzazione.

Il progetto si concluderà entro la metà del 2024. Una volta fatti i lavori, il Comune deciderà i servizi che Actv darà ai cittadini in termini di trasporto pubblico locale. L’intenzione, del resto, era già stata annunciata dal sindaco Brugnaro fin dal 2018, con l’obiettivo di garantire un taglio di almeno una ventina di minuti che permetterebbe il collegamento tra l’Arsenale e la Celestia evitando il periplo della città.

Prima di essere chiuso a causa dei danni alle rive, fino al 1996 ci passavano i motoscafi della circolare. Negli anni successivi il transito era stato aperto anche al passaggio dei taxi, il che, tuttavia, aveva sollevato le proteste dei residenti per l’incremento del traffico (come successo, ad esempio, con il rio Novo). Nel 1999 la chiusura definitiva al transito. Ora però la riapertura a partire dai prossimi anni è una prospettiva concreta, con una tempistica precisa.

Ma non è tutto. Tanti, infatti, sono gli interventi messi in cantiere (se non già conclusi) da parte di Actv in questi ultimi mesi, come spiega l’assessore alle partecipate Michele Zuin.

A Murano, ad esempio, all’approdo Faro sono in corso i collaudi delle strutture portanti e poi si procederà con le finiture. L’obiettivo è di metterlo in funzione entro fine ottobre. L’importo dei lavori, in questo caso, è di 1, 3 milioni di euro.

Altra novità riguarda gli approdi del Tronchetto A e B. Sono iniziati i lavori il giorno 18 settembre come da programma, iniziando dall’approdo o A denominato “Tronchetto Mercato”. I lavori dureranno fino alla prossima primavera e prevedono il raddoppio della struttura dotandolo di due approdi. Finito questo si passerà all’approdo Tronchetto B. Si è deciso di fare in due fasi per ridurre i disagi agli utenti. Anche in questo caso, l’importo è di circa 1, 5 milioni di euro.

Infine, il nuovo approdo Pellestrina è stato aperto il mese di luglio, per testarne la funzionalità degli accessi. In questa prima fase, non erano previsti i tornelli che però saranno posizionati entro la metà di novembre, in bassa stagione, sia in entrata che in uscita, con una gestione degli accessi “priority” sia dei passeggeri a piedi che di quelli con biciclette. Nel complesso, l’importo dell’investimento è di 400 mila euro. L’approdo provvisorio sempre a Pellestrina è stato assegnato ai lancioni turistici aumentando il controllo e la sicurezza sui flussi turistici dell’isola di Pellestrina.

«Avm sta facendo dei grossi investimenti infrastrutturali sul tpl, oltre a quelli già in cantiere sui mezzi», spiega Michele Zuin, assessore alle partecipate e al bilancio, «questi lavori consentiranno una migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini. Di fronte a chi dice che “tutto va male”, rispondiamo con i fatti, con le opere, con i mezzi nuovi che stiamo costruendo, con gli orari e i servizi che sono tornati ai livelli di pre pandemia. Siamo riusciti a mantenere in campo un’azienda sana e con molte prospettive. Anche i più scettici dovrebbero accorgersene».