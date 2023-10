Allerta smog, a Mestre scattano i limiti alla circolazione

Ci risiamo. Da domenica, ufficialmente, ma in pratica da oggi, lunedì, ritornano le limitazioni per il contenimento delle polveri sottili nell’aria. Provvedimenti anti-smog che nel Veneziano interessano 110 mila mezzi a benzina e diesel in circolazione, circa un quinto del parco mezzi provinciale. Libera circolazione per i mezzi a gpl, metano, ibridi ed elettrici. Anche gli altri Comuni della città metropolitana si devono adeguare e il tema di chi da i controlli pesa per tutte le amministrazioni. Andranno avanti fino al18 dicembre prossimo.

Nel Veneziano tre centraline sono già ad un passo dall’esaurire i 35 giorni di sforamenti, in un anno, consentiti dalle norme europee. In via Tagliamento alla Gazzera domenica erano 34 gli sforamenti; si aggiungono i 33 sforamenti di via Beccaria a Marghera e 32 a Sacca Fisola. Tre su 8 nel giro di qualche giorno rischiano di diventare “fuorilegge”, con valori di Pm10 sopra i limiti, favoriti dall’estate prolungata, senza pioggia, che stiamo vivendo.

Il sistema ricopia quello degli anni scorsi. L’attivazione dei livelli di allerta è comunicata da Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente) attraverso un bollettino sulla base dei valori di Pm10, misurati nella centralina fissa di rilevamento della qualità dell’aria. Per Venezia capoluogo è quella di Bissuola. I cartelli informativi sono affissi e si parte tutti oggi dal livello di allerta zero, indicato dal verde. Dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì è valido il provvedimento anche per i livelli peggioritivi, l’arancio (scatta dopo quattro giorni di superamenti) e il rosso (che scatta dopo 10 giorni di valori negativi).

A seconda dei livelli, sono diverse le limitazioni.

Si parte da oggi lunedì 2 ottobre con divieto a circolare per ciclomotori e motocicli euro 0; autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentati a benzina Euro 0 e 1; autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Con il livello arancio si devono fermare ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1; autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2; autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Con il livello rosso si aggiungono anche i diesel Euro 5 commerciali, che hanno però un fermo limitato dalle 8.30 alle 12.30. Previste deroghe – una trentina – nell’ordinanza in vigore da due anni.

Scattano, per ora sulla carta, anche le limitazioni per il riscaldamento. Le ricordiamo: 17 °C (+2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici e divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (inferiori alle 3 stelle), se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo. In caso di allerta arancione o rossa per gli edifici privati si scende a 18° C (+ 2 di tolleranza). Il piano veneto limita poi le combustioni all’aperto (falò, barbecue e fuochi d’artificio) e spandimenti di liquami zootecnici.