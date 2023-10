Prezzi bloccati: ecco tutti i negozi che aderiscono a Venezia e provincia

Sono 280 tra farmacie, supermercati grandi e piccoli, negozi di vicinato e panetterie, distribuiti in tutto il Veneziano. Ecco il primo elenco di aderenti al patto anti inflazione.

Il “trimestre anti inflazione” ha preso il via in tutta Italia, dove sono oltre 23 mila i punti vendita che si impegnano, fino al 31 dicembre, a proporre a prezzi calmierati una vasta gamma di prodotti di largo consumo. Tutti riconoscibili da bollini tricolori.

«Un impegno corale, di tutto il Sistema Italia, per salvaguardare il potere d’acquisto degli italiani e fermare l’inflazione», ha ricordato da Roma il ministro Urso, responsabile del “Made in Italy”. Supermercati, negozi, farmacie propongono un paniere della spesa a prezzi contenuti. Basterà? Lo si capirà presto.

Nel Veneziano, il primo elenco di aderenti vede in primo piano Confcommercio, Consesercenti, Federfarma, Federdistribuzione e le altre sigle nazionali che hanno firmato il protocollo con il governo. Tantissime le farmacie. Mobilitati i marchi della grande distribuzione: Conad, Coop, Famila, Crai, Despar,Pam, Iper Tosano, Penny Market, Naturasì per chi cerca i prodotti bio, Emisfero, Cadoro. Altri se ne aggiungeranno.

Tra i primi a mobilitarsi la Coop, che annuncia che il proprio carrello «contempla in totale più di 1.200 prodotti di largo consumo scelti tra quelli maggiormente presenti nella spesa quotidiana degli italiani. Di oltre 200 prodotti, i prezzi saranno ribassati del 10%, per gli altri 1.000 il prezzo sarà bloccato». Anche i piccoli negozi – dicono dalla Confesercenti – vogliono fare la loro parte. Alvise Canniello, direttore generale metropolitano, spiega: «Confesercenti aderisce al patto anti inflazione promosso dal governo, produttori e distribuzione. Sono numerose le imprese alimentariste aderenti all’Associazione che hanno aderito alla campagna di comunicazione promossa dal governo: tra queste, panifici, negozi di generi alimentari e piccole-medie strutture che hanno deciso di impegnarsi per difendere dagli aumenti almeno cinque articoli come pane, latte e prodotti per la persona. Un’iniziativa che abbiamo condiviso su invito di Confesercenti nazionale, firmataria del patto, e che abbiamo subito trasmesso al territorio. La risposta è stata positiva, ora ci aspettiamo altre adesioni nel corso del mese di ottobre. Resta il nodo del caro prezzi per benzina e gasolio che influiscono negativamente su tutta la filiera della distribuzione. Confesercenti chiede l’intervento del governo per un deciso taglio delle accise».

E il vicepresidente Emiliano Biraku segnala l’importanza di agire subito. «Dopo la battuta di arresto estiva, i dati sul clima di fiducia di settembre diffusi da Istat preannunciano, purtroppo, un autunno freddo per famiglie e imprese: crolla l’indice di fiducia che per i consumatori si riduce di un punto (quarto calo consecutivo), mentre per le imprese diminuisce di 1,8 punti e si colloca al livello più basso degli ultimi due anni. Il quadro è molto incerto, con la perdita di potere di acquisto delle famiglie, che condiziona pesantemente l’andamento dei consumi».