Lunedì 9 sciopero dei trasporti. Ecco le corse Actv garantite

L’Actv ha annunciato che è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei trasporti per lunedì 9 ottobre. L'astensione dal lavoro potrà quindi interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari e people mover.

Durante lo sciopero saranno garantiti: i servizi minimi di navigazione (verso le isole) e le corse di linea 17 ferry boat Tronchetto Lido) garantita all'interno dei servizi minimi. Ma attenzione: la prenotazione è riservata alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass Imob.

Le corse del ferry boat sono comunque ad accesso libero, salvo il contingente prenotato, per le altre autovetture secondo l'ordine di arrivo.

La prenotazione è obbligatoria, anche per la clientela diversamente abile, per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 08 ottobre tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it (Servizi al cliente//Prenotazioni// Prenota il Servizio Ferryboat Tronchetto Lido) o tramite call center Dime 041041.

I servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani saranno garantiti nelle fasce protette previste dalla legge con le seguenti modalità - dalle ore 6:00 alle 8:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29. Il servizio people mover dalle ore 7:10 alle ore 9:50 e dalle ore 16:40 alle ore 19:20.