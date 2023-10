Leucemia fulminante, mamma di Maerne muore a 50 anni in pochi giorni

La vita di una mamma, di una moglie, di una sorella, portata via a 50 anni da una leucemia fulminante che in pochi giorni non ha dato scampo a Mirca Zuin, di Maerne, impiegata presso Veritas, molto conosciuta in città.

Mirca aveva cominciato ad avvertire i primi malesseri sabato 23 settembre, con febbre alta e saturazione bassa. Si presumeva un'influenza oppure un'infezione da Covid ma dopo i primi consulti con il medico il marito Massimo l'ha portata al Pronto Soccorso all'Angelo di Mestre dove le è stata diagnosticata la malattia. Subito i vari passaggi in ematologia e terapia intensiva ma per lei non c'è stato nulla da fare. E’ venuta a mancare sabato 30 tra la disperazione e l'incredulità dei suoi cari.

Da ragazza le avevano diagnosticato la sclerosi multipla che, però, era sempre riuscita a tenere sotto controllo e vissuta sempre con estrema dignità senza farlo pesare agli altri. Diplomata in Ragioneria, dapprima aveva lavorato presso la Ciba Vision e da qualche anno era in forze a Veritas dove aveva raggiunto il ruolo di responsabile delle autorizzazioni allo scarico. Oltre al marito lascia le figlie Giada e Sara oltre ai fratelli Stefano, Paolo e la sorella Nicoletta.

«Era una donna piena di energie» racconta il fratello Stefano «che trasmetteva a tutti noi, sempre sorridente e disponibile. Si faceva volere bene da tutti. I nostri genitori ci hanno trasmesso i valori dell'unità della famiglia, cosa che noi abbiamo trasmesso ai nostri figli. Ci trovavamo sempre a casa di Mirca e continueremo con questa tradizione».

«Era il collante della nostra famiglia» dice la figlia Giada «Buona, solare, scherzosa, sempre disponibile ad aiutare chiunque a aveva una parola di conforto per tutti. Ha lasciato un vuoto incolmabile in ognuno di noi. Grazie al suo sorriso e alla sua energia, siamo circondati di persone che ci vogliono bene e ci sono vicine, tutto questo grazie a lei e alla sua capacità di farsi volere bene da tutti. Era amante dei viaggi, adorava il mare di Sharm dove era andata da giovane con papà. Era il suo sogno portare lì anche noi ed è riuscita a realizzarlo. Ora dovremo farcela senza di lei, glielo dobbiamo».

I funerali si terranno mercoledì alle 15 nella Chiesa di Maerne.