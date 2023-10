Caorle: esce di strada e si capotta con l’auto, è in prognosi riservata

Affronta la curva a una velocità elevata al volante di una Renault Clio e si capotta più volte uscendo di strada in località Sesta Presa, sulla provinciale per San Stino di Livenza, nei pressi del locale Carboni Ardenti. Un secondo incidente è accaduto a Portogruaro.

Per quanto riguarda l’incidente di Caorle, il conducente è in prognosi riservata, ma sarebbe fuori pericolo, il ventenne è stato protagonista alle 5 di oggi, 2 ottobre, di una fuoriuscita autonoma. Il giovane, residente nella vicina La Salute (San Stino), è stato subito soccorso. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 con un’ambulanza di Caorle, soccorso Vaccaro, vigili del fuoco e per i rilievi i carabinieri della stazione di Annone Veneto. I militari chiederanno l’esito degli esami tossicologici per fare le loro valutazioni. Sul luogo del grave incidente anche i genitori del ferito, che è stato ricoverato (per il momento) all’ospedale di Portogruaro.

Da poche settimane la Città metropolitana ha collocato, su quella curva pericolosa, il limite di 50 chilometri all’ora. In comune di Caorle è quello tra il centro e Ottava Presa il tratto più pericoloso. Il traffico non ha subito ripercussioni.

Segnalato un secondo incidente anche in via Bassa a Portovecchio col ferimento di almeno una persona. Gli abitanti protestano da anni per l’elevata velocità. A quell’ora molti bambini vanno a scuola in bicicletta. Via Bassa è una strada interna e molto stretta.