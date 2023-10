Donna stroncata da un infarto mentre passeggia in centro, tragedia a Camponogara

Esce di casa domenica mattina, ma viene stroncata da un malore mentre cammina. Nonostante i soccorsi immediati per la donna non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è successa l’1 ottobre verso le 8.40. Marisa Donola, 65 anni, stava camminando nel centro di Camponogara, in Largo Repubbliche Marinare, in prossimità degli istituti scolastici, quando è stata colpita da un malore ed è finita a terra sul marciapiede.

In quel momento stava passando anche la consigliera comunale della Lega Diletta Bettin, che ha capito immediatamente che la situazione era davvero grave.

«Ho trovato questa persona a terra agonizzante e subito abbiamo cercato di soccorrerla» spiega la consigliera comunale, «In aiuto è arrivata anche mia mamma che lavora come operatrice socio sanitaria e che ha conoscenze di primo soccorso. Abbiamo subito chiamato l’ambulanza ed è stato fatto alla donna il massaggio cardiaco. Purtroppo però la signora non dava più segni di vita».

Sul posto, in pochi minuti, dall’ospedale di Dolo è arrivata un’ambulanza.

I sanitari arrivati hanno fatto tutti i tentativi previsti per rianimare la donna, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare ed hanno dovuto alla fine constarne il decesso per cause naturali, con ogni probabilità a causa di un infarto.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri dalla locale stazione e hanno subito raccolto le testimonianze fra i presenti per capire cosa fosse successo.

Il corpo della donna è stato portato via all’obitorio di Dolo dalle pompe funebri ma per ora non sono stati fissati i funerali anche se appare chiaro che le cause della morte sono naturali.

La donna risiedeva in via Pietro Nenni a Camponogara e lascia una figlia. Della notizia, che si è sparsa in poco tempo in paese, è stato informato anche il sindaco Antonio Fusato.

«Il Comune di Camponogara esprime solidarietà ai familiari di Marisa» spiega Fusato «per questa perdita improvvisa che li colpisce»