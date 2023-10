Mestre, nuovo fast food di cucina cinese vicino al teatro Toniolo

In pieno centro a Mestre arriva il fast food cinese. «Sei di fretta, hai bisogno di un pasto veloce? Vieni da noi», è la scritta, in bella grafia e rigorosamente in italiano, presente sulla lavagna all’ingresso del “Bini Express” che ha aperto, con tavolini all’interno e all’esterno. Dove c’era un tempo il negozio del “Tutto a un euro”, poi convertito a sala ristorazione dell’ex pasticceria “Hora” all’angolo con la galleria Matteotti, che conduce al teatro Toniolo, ha aperto nei giorni scorsi la tavola calda che propone piatti e menù della tradizione cinese. A fianco c’è la gelateria “Chocolat”.

Lo spazio chiuso da mesi si è rianimato con la trasformazione in fast food cinese con la possibilità di consumare sul posto un pasto veloce o richiedere la consegna a domicilio. È uno dei tanti, nuovi, locali multiculturali del centro di Mestre.

A pochi passi opera da mesi con successo il ristorante giapponese “Hana Kaze”, sorto al posto della profumeria Riviera. In via Carducci ha aperto un nuovo locale sempre asiatico. In via Olivi accanto al ristorante libanese è aperto un ristorante marocchino. In via Poerio uno spazio è dedicato al Poke, piatto hawaiano che ha visto nascere tanti altri locali nell’area centrale della città perché molto richiesto.

Come al giapponese, anche alla tavola calda cinese all’imbocco di Riviera XX Settembre, il personale è giovane e parla perfettamente in italiano. Sono le terze generazioni che si sono stabilite in città e ora aprono le loro attività. Sempre in Riviera, è aperto da alcuni anni un negozio di oggettistica varia, prodotti di cancelleria e per la casa, sempre di gestione cinese.