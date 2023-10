Wiltjer si prende la Reyer: Tortona spazzato via al Taliercio

Buona la prima per la Reyer che, al Taliercio davanti a 3353 spettatori, inizia il campionato battendo nel big match Tortona 76-60. Gli orogranata giocano una grande partita per disciplina difensiva e mettono in campo tutto il grande atletismo di Tucker e compagni non lasciando scampo alla squadra di coach Ramondino.

Ottima prova del nuovo arrivato in casa Reyer Kyle Wiltjer, autore di 19 punti: tirando 7/13 dal campo con 18 di valutazione.

Il quintetto orogranata vede sul parquet Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori. La formazione ospite schiera in avvio Dowe, Obasohan, Weems, Duam e Thomas. Il primo canestro della stagione lo infila Marco Spissu.

La Reyer parte con le marce alte confezionando un 6-0 con Tessitori protagonista. Dalla parte opposta Tortona in difficoltà, a metà quarto Umana avanti 11-1 spinta dalle giocate di Tucker.

Derthona, con Daum, segna il primo canestro dal campo dopo oltre 5’ di gioco. La formazione ospite ricuce il divario grazie a un intraprendente Daum e Candi, 13-10 al 9’. Venezia torna a muovere il punteggio con Wiltjer e poi Parks segna il piazzato del 17-10. L’ultimo canestro lo sigla Candi per il 17-12 di fine prime quarto.

Si apre il secondo quarto con “la lacrima” di Casarin. La bomba di Wiltjer vale il nuovo +10 veneziano, 22-12 al 13’. Dalla parte opposta i piemontesi si affidano all’ottimo Candi. Anche O’Connell si mette in evidenza, la Reyer mantiene il controllo del match e raggiunge il massimo vantaggio a metà secondo periodo sul 28-14 con Brown Jr.

Al 16’ viene sanzionato un fallo tecnico alla panchina orogranata. Tucker diventa un fattore del match: le sue transizioni fanno male alla squadra di Ramondino, 32.17 al 18’. Il primo tempo si chiude sul 35-24.

La ripresa si apre con i due punti di Dowe e la risposta con la tripla di Spissu, 40-26 al 23’ con Parks che si fa largo sotto i tabelloni. Si sveglia anche Simms che piazza due bombe in fila che valgono il +16, 46-30 al 24’. La Bertram però non demorde e con Dowe e Daum rientra fino al -9.

Venezia con pazienza ricostruisce il doppio vantaggio grazie a Wiltjer, 52-37 al 28’. Alla terza sirena Umana comodamente in vantaggio sul 56-39. In avvio di ultima frazione, ancora Wiltjer protagonista: la sua tripla regala il massimo vantaggio ai veneti, 59-41 al 32’. Sempre il canadese a piazzare la tripla del +20.

La squadra di coach Sphaija amministra al meglio il finale di gara e chiude la prima di campionato con una vittoria convincente. Nel finale Wiltjer si fa male a un ginocchio nel tentativo di aiutare un compagno a rialzarsi. 76-60 il finale.