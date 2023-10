Mamma di 53 anni stroncata da un tumore, lutto a Mira

Addio all’età di 53 anni a Stefania Bullado che risiedeva in via Tirreno nell’area di via Mar Mediterraneo a Mira Porte.

La donna madre di 2 figli lavorava come impiegata in una azienda della zona di Marghera.

Da qualche tempo si era ammalata e purtroppo lo scorso 29 settembre è venuta a mancare. La notizia della sua morte si è diffusa in poco tempo sia a Mira Porte che a Gambarare, paese che conosceva bene e per questo messaggi di cordoglio sono arrivati a decine alla famiglia sia dai social che personalmente.

Anche la parrocchia di San Giovanni Battista di Gambarare è molto vicina alla famiglia colpita dal lutto.

«Siamo vicini come comunità cristiana – spiega monsignor Dino Pistolato parroco di Gambarare – alla famiglia colpita da un dolore così grande».

Al funerale della donna ci saranno così tante persone, compresi i colleghi di lavoro dell’azienda in cui lavorava a Marghera.

In paese è molto conosciuto anche il marito Alessandro che lavora come vigile del fuoco alla caserma di Mira.

La donna lascia oltre al marito, i figli Filippo e Sofia, la mamma, il papà, la sorella i cognati le cognate i nipoti e tante persone che la conoscevano e le volevano bene.

I funerali si terranno martedì 3 ottobre alle 15.30 nella chiesa di Gambarare .

Il feretro arriverà dall’obitorio dell’ospedale di Dolo. Dopo la cerimonia Stefania Bullado verrà sepolta nel cimitero di Gambarare che si trova accanto al Duomo.

La famiglia invita a devolvere eventuali offerte non in fiori ma all’Airc , l’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro.