Concordia Sagittaria, muore solo tra sporcizia e degrado

Muore da solo tra la sporcizia e il degrado. È accaduto nella tarda serata di sabato 30 settembre in campagna, nell’Agro Concordiese. La vittima è Graziano Signorin, 73 anni che viveva seguito dai servizi sociali.

Le prime indicazioni parlavano di ferite da taglio. Quando sono sopraggiunti i carabinieri sembrava fosse finito contro una vetrata.

Invece al primo sopralluogo di un medico si è accertata una dinamica dell’accaduto diversa. Signorin probabilmente ha camminato su un tappeto tra cocci di vetro e rifiuti, nel tentativo di raggiungere la porta per chiedere aiuto.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della compagnia di Portogruaro e il medico legale Antonello Cirnelli, che propende per una morte sopraggiunta per cause naturali. Indaga il pubblico ministero di Pordenone Francesca Urban. La casa in cui è stato rinvenuto il cadavere è isolata. Il presidio dei carabinieri è dotato fino al primo mattino di oggi.