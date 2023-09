Tre borseggiatrici rubano borsa da 3.700 euro. Arrestate dalla polizia

Agenti della polizia ferroviaria hanno fermato tre donne originarie dell’est Europa, già note agli operatori perché denunciate in precedenza per borseggio e che non avevano rispettato il foglio di via.

Gli agenti in abiti civili hanno notato le giovani che, aggirandosi con fare sospetto nella stazione ferroviaria di Santa Lucia, si sono accodate ad un gruppo di turisti che si stavano avviando verso il vicino imbarcadero, con numerosi bagagli al seguito.

Approfittando di un attimo di distrazione di una delle persone del gruppo, le tre donne, con mossa fulminea, si sono impossessate della borsa della turista e hanno tentato di allontanarsi repentinamente, confondendosi tra la folla.

A quel punto gli agenti, che a distanza le tenevano sotto osservazione per tutto il tempo, sono intervenuti, impedendo la fuga e fermandole prima che potessero disfarsi del maltolto.

La borsa, del valore di circa 3.700 euro, è stata restituita alla legittima proprietaria.

Le donne, pertanto, sono state denunciate in stato di libertà per furto pluriaggravato in concorso e per la violazione della misura di prevenzione violata.