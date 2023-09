Corvi del Patriarcato, in aula il grande accusatore Tamborini. Ecco cosa ha detto

Udienza a tratti tesa, venerdì, al processo ai presunti “corvi del patriarcato” per i volantini diffamatori che nel 2019 fecero parlare per mesi la città e nei quali si accusavano numerosi preti veneziani di far parte di presunte lobby gay, concubinaggio, appropriazioni di eredità, rapporti con minori. Diffamazione, per la Procura. Imputati i milanesi Enrico Di Giorgi e Gianluca Buoninconti: ma di loro si parla poco o nulla.

Protagonista venerdì con la sua testimonianza, Alessandro Tamborini, il fedele veneziano che per primo nel 2014 segnalò al patriarca Moraglia il caso del cerchio magico che si era creato attorno all’allora parroco di San Salvador e San Zulian, Massimiliano D’Antiga, spostato in Basilica nel 2018 e infine “spretato” su intervento del Vaticano. D’Antiga in difesa del quale – è l’ipotesi d’accusa – si sarebbe mosso Fra. Tino. , spargendo accuse a destra e a manca. L’ex prete non è imputato, solo teste, ma sempre al centro del processo.

«Io sono l’autore del suo trasferimento», ha rivendicato Tamborini, «l’ho segnalato per la prima volta nel 2014 al patriarca perché piagnucolava ed elemosinava soldi nel corso di una messa a San Zulian, lamentandosi che il suo precedessore gli avesse lasciato le chiese senza fondi. Diffamatorio. Per quattro anni silenzio assordante e totale indifferenza da parte di Moraglia, che mi ha ricevuto solo nel settembre del 2022, nonostante io abbia prodotto una serie di denunce circostanziate: 70 mail su diversi fatti».

«Negli anni D’Antiga mi ha scatenato addosso i suoi seguaci, con pedinamenti, aggressioni, minacce», dice il teste, «ho denunciato 30 persone, alcune già condannate: sono andato in aspettativa per riuscire a seguire tutti i processi». «Nel 2014 mi ricevette don Dino Pistolato», ricorda, «quando seppe dell’intervento di D’Antiga picchiò il pugno sul tavolo: “xe malà, son 20 anni che produce danni, bisogna buttare quel prete fuori dalla laguna, ma mi fece capire che c’erano due fazioni nel patriarcato, una a favore e una contro». Nel corso dell’udienza il presidente Stefano Manduzio richiama più volte Tamborini «ad attenersi ai fatti: non è possibile addebitare qualcosa a qualcuno che non è presente». «Per anni non ho ricevuto risposta dal patriarca: silenzio assoluto», insiste Tamborini, rivendicando che il trasferimento di D’Antiga «è arrivato dopo le mie comunicazioni al nunzio apostolico e alle autorità vaticane. Altre ricostruzioni sono fandonie».

«Lei è teste non può distribuire giudizi a destra e a manca», lo richiama Manduzio.

Tamborini è parte civile come diffamato in uno dei primi volantini dove lo si accusa di avere precedenti penali e posizioni neofasciste, di non essere «un cattedratico, bensì solo una guida turistica e insegnate di religione». La pm Moroni gli chiede conto del suo firmarsi “plenipotenziario”, dei suoi precedenti e dei suoi legami con Forza Nuova. Lui elenca corsi alla Sorbona in letteratura francese, quattro lauree in materie teologiche in Svizzera e a Milano, master in archeologia: «Plenipotenziario culturale è titolo accademico della confederazione elvetica, dove ho insegnato 20 anni».

Precedenti? «Una condanna per il furto di una maglietta a Milano, in un procedimento del quale non so nulla e che non ho mai seguito». Quanto alla politica, dice «non sono fascista. Forza Nuova è un movimento di destra riconosciuto a livello nazionale, legittimo, ne sono plenipotenziario culturale e mi sono avvicinato perché è l’unico che mi ha sostenuto nella posizioni critiche verso il patriarcato».

Le domande incalzano anche da parte del difensore di Di Giorgi, l’avvocato Trombini. Prima chiede a Tamborini se sia l’autore di una serie di post su Facebook contro Papa Francesco «imposte che si inginocchia davanti ai clandestini», «ipocrita, «pagliaccio»: «Sì, ma erano provocazioni, per vedere se fossi monitorato da D’Antiga e i suoi».

Poi gli domanda del «dossier in cui segnala plurime accuse di comportamenti sessuali poco consoni, chat per incontri occasionali di preti con altri uomini», che lui ha presentato: «Condotte che da fedele giudicio inammissibili», risponde Tamborini, «condotte sessuali indebite, affittanze di canoniche, appropriazioni, mai vagliate e senza risposta. Al promotore di giustizia ho segnalato 40 circostanza e 30 capi d’accusa». Incalzato dal difensore a fare i nomi, lui lì fa. L’avvocato Trombini chiede l’acquisizione del memoriale. Il giudice la nega perché fuori dal processo, successivo al 2019: udienza il 13 ottobre ancora con testimonianza di Tamborini.