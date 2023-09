Ladri nella villa dell’assicuratore, rubati soldi e gioielli: colpo da 50 mila euro

Furto da 50 mila euro l’altra notte nella villa di Gastone Del Col, imprenditore titolare dell’agenzia generale Cattolica Assicurazioni di via Giorgio Ambrosoli 1 a Portogruaro. «Purtroppo è successo quando io non ero presente. Io e la mia famiglia siamo costernati» conferma. Inizialmente erano sparite anche delle armi, fucili e pistole regolarmente denunciate che l’imprenditore ha nella sua disponibilità. Sono state ritrovate tutte: ai ladri non interessavano le armi.

L’inchiesta è in mano ai carabinieri della compagnia di Portogruaro, che stanno confrontando questo furto con altri due analoghi colpi avvenuti nelle stesse ore nel vicino pordenonese: in via Marconi a Villotta di Chions e a San Vito al Tagliamento.

Si parla di raid ladreschi anche a Cordovado, appena oltre Gruaro, dove sono state invece segnalate vetture sospette. È stata notata nell’imminenza di tutti i furti una Mercedes di colore bianco.

Gastone Del Col è una persona illustre. Mecenate di lungo corso, ha sponsorizzato varie gare di go kart e automobilismo, la passione dei nipoti, e anche il Portogruaro calcio nel corso delle varie stagioni sportive. I ladri sono riusciti a scavalcare il muro perimetrale della villa e a raggiungere la zona soggiorno. «Hanno ribaltato tutti gli arredi con una furia impressionante, hanno scaraventato a terra mobili e tavolini» racconta l’imprenditore «si sono infilati dappertutto, hanno rovistato nelle camere senza trovare nulla di interessante. Finché, non sono riusciti a trovare le chiavi della stanza blindata».

Si tratta di un mazzo piccolino che Gastone Del Col conserva gelosamente. Sono le chiavi della “stanza segreta”, un angolo della villa non accessibile da chiunque e ben protetto. «Si tratta di una stanza blindata, dove conservo gioielli e denaro. Ebbene: gli inquirenti mi hanno spiegato che i banditi hanno trovato le chiavi di questa stanza adoperando un metal detector».

Si parla di un colpo da 50 mila euro. «Una cifra verosimile» conclude Del Col «All’interno di questa stanzetta conservo tutti gli oggetti di valore, tra cui preziosi, orologi e denaro. I ladri hanno portato via alcuni orologi molto costosi e anche le collane della mia cara suocera, che è mancata pochi mesi fa. Anche per questo sono estremamente dispiaciuto».

I precedenti non mancano quest’anno nel territorio. A giugno banditi professionisti hanno rubato una collezione di orologi preziosi a San Giorgio al Tagliamento. Mentre in inverno alcune truffe avevano permesso ai ladri di rubare complessivamente 140 mila euro da due abitazioni di Summaga.