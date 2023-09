Via Piave a Mestre, quattro pattuglioni ogni settimana. «Ecco tutti i successi contro la criminalità»

«I pattuglioni, finché il problema esiste, devono avere continuità. Si tratta di uno sforzo importante, collettivo. Siamo presenti almeno quattro volte la settimana e aggiungiamo anche un altro intervento singolo di un corpo delle forze di polizia. In sostanza siamo quasi sempre presenti sul territorio almeno 5 volte la settimana».

Cerimonia dell’Alzabandiera in piazza Ferretto e una affollata messa nella chiesa di via Piave. San Michele Arcangelo, patrono di Mestre e della polizia di stato vede al centro il tema della sicurezza. Nuove leggi, più restrittive, sono chieste dal sindaco. Il nuovo questore, Gaetano Bonaccorso, da via Piave ribadisce che la Polizia di stato non ha alcuna intenzione di allentare il pressing sul centro di Mestre, a partire dal quartiere della stazione. I numeri della polizia anticrimine sono una conferma: 87 provvedimenti di espulsione per cittadini stranieri irregolari (20 i trattenimenti presso i Cpr, 60 ordini di allontanamento dal suolo italiano, 7 accompagnamenti alla frontiera) tra giugno e ieri. Si aggiungono 16 fogli di via, 21 avvisi orali e 15 Daspo. Negli ultimi 15 giorni si sono contati 5 fogli di via e 3 avvisi orali. Si sono contati anche 45 controlli amministrativi in pubblici esercizi; 15 sanzioni e 6 provvedimenti di sospensione per bar e discoteche. Un settimo riguarda un “Compro oro”.

E a chi nel quartiere della stazione sogna una nuova grande operazione antidroga, una “San Michele due” il questore risponde senza falsi proclami: «Sono certo, per quel che vedo, che le nostre strutture sono in grado di dare risposta anche su questo. Non amo gli annunci ma i risultati, e la prima indagine “San Michele”è nata da una attività di indagine molto lunga».

Bonaccorso aggiunge: «Ora stiamo aggiungendo la attività di analisi investigativa sui soggetti che creano più problemi. Partiamo dall’individuare i soggetti per poi capire che strumenti normativi ci sono per intervenire. E i dispositivi da usare sono anche le espulsioni, i fogli di via obbligatori, che sono parte di una costante pressione sul territorio».

Dalla Questura la conferma che il piano di sicurezza voluto dal prefetto non calerà di intensità nei prossimi giorni. «Abbiamo messo in campo una strategia per una azione di prevenzione che è fondamentale per esprimere l’ostilità del territorio ai fenomeni criminali. I dati danno conforto con una prima, lieve, flessione dei reati. Abbiamo analizzato il nuovo DL Caivano attivando i primi otto interventi con la nuova formulazione».

Il questore spiega che i provvedimenti amministrativi, più veloci e snelli, non sono banali ma servono, per esempio, ad aprire le porte del carcere ad una borseggiatrice seriale o ad allontanare chi non ha stabile dimora. E consentono anche di intervenire sui minori: «Al Daspo si può aggiungere un incontro con i genitori del minore per lavorare su progetti di recupero. Non sono interventi banali».

Di sicurezza ha parlato pure il sindaco Luigi Brugnaro in piazza Ferretto. «È prioritario cambiare le leggi, per trattenere le persone violente, che delinquono e che superano i limiti della decenza. Non può più passare il concetto di impunibilità. Il tema è l’esecuzione certa della pena. Invito tutta la cittadinanza ad avere pazienza, a non farsi giustizia da sola e a rivolgersi prontamente alle forze dell’ordine. San Michele era un arcangelo guerriero, noi non molleremo mai e mai diremo che non ci sono problemi. Stiamo migliorando, qualche piccolo intervento lo abbiamo fatto e sappiamo che non è sufficiente, ma qui a Mestre continueremo a dire sempre la verità».