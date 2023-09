Venezia, ultimatum sulle licenze per bar e ristoranti: «Sei mesi per mettersi in regola o addio»

Sei mesi di tempo per mettersi in regola e per aprire i nuovi bar e ristoranti le cui licenze sono state richieste prima del blocco del 2018. In alternativa, addio alla licenza. Nuova stretta in arrivo per gli esercizi pubblici a Venezia.

L’assessore al commercio Sebastiano Costalonga è al lavoro per una nuova delibera che impone un ultimatum a quegli esercenti che avevano fatto richiesta cinque anni fa e che devono però ancora aprire le proprie attività: «Abbiamo cercato di capire il momento di difficoltà legato alla pandemia che ha provocato grandi ritardi. Ora però sono passati anni, è ora di chiudere il discorso. Le richieste continuano ad arrivare, con le nuove regole bisognerà sbrigarsi».

Un passo indietro. È un fatto assodato che nell’ultimo decennio la presenza di bar, ristoranti, osterie e cicchetterie di ogni tipo in città sia letteralmente esplosa, parallelamente al fenomeno del turismo di massa. Da qui la decisione del Comune, nel 2018, di bloccare le nuove licenze e di consentirne solo i trasferimenti all’interno di aree cittadine omogenee. Con la pandemia poi, e la scomparsa del turismo, esercenti e commercianti sono finiti in ginocchio. Una boccata di ossigeno è arrivata dalla deroga ai plateatici per favorire il distanziamento e per avere più clientela all’aperto. Con la fine dell’emergenza sanitaria, anche la deroga ai plateatici si è però conclusa. Ma in diversi casi, sedie e tavolini non sono tornati al loro posto.

Non sono mancati, infatti, esercenti che – nonostante i controlli – se ne sono approfittati per piazzare tavolini un po’ dappertutto lungo calli, fondamenta, campielli, fino a stravolgerne l’aspetto. Il che, complice anche il ritorno in gran carriera dei turisti, ha portato all’esasperazione cittadini e comitati che puntano il dito contro la deregulation che sta stravolgendo il tessuto sociale di Venezia. A ciò si aggiungono le proteste per il caos da movida nei luoghi cittadini più frequentati dai giovani (con tanto di recente ordinanza restrittiva).

Dati alla mano, però, l’impatto dei nuovi locali è minimo. E va analizzato nel dettaglio: bisogna infatti distinguere tra nuove aperture di locali la cui licenza è stata trasferita e nuove aperture tout court. In quest’ultimo caso, le domande risalgono a prima del 2018. I dati del Comune, in questo senso, parlano chiaro. Da gennaio a giugno di quest’anno, le nuove aperture sono state 3. Quattro nel 2022. Erano state 17 nel 2015 (76 complessivamente negli ultimi 8 anni). Negli ultimi cinque anni, quindi, le nuove aperture si riferiscono a richieste avanzate prima del blocco del 2018. Ed è proprio su queste richieste che ora è allo studio l’ultimatum da parte del Comune: i sei mesi per l’apertura dovranno scattare dal momento in cui la nuova delibera sarà approvata. Discorso diverso riguarda invece il trasferimento di licenze.

Nello stesso intervallo di tempo degli ultimi otto anni, i trasferimenti sono stati 25. Due nei primi sei mesi di quest’anno (da campo de la Lana a fondamenta rio delle Burchielle e da rio terà della Mandola a calle larga XXII Marzo), 8 in tutto il 2022.