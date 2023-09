Salvarono un anziano nel fiume, encomio del Consiglio ai giovani “eroi” del Naviglio

Si erano tuffati in acqua quando avevano visto che una persona era caduta nel Naviglio del Brenta e l’avevano salvata. Per questo il Consiglio comunale di Dolo, aperto dal Sindaco Gianluigi Naletto con encomio ed elogio, nell’ordine, in favore dei giovani minorenni Marco Carraro e Niccolò Gomiero.

Un elogio invece è andato Anna Maria Miraglia Giannuzzi ex assessore a Venezia che per anni è stata poi presidente della casa di riposo Riviera del Brenta.

«Abbiamo voluto – spiega Naletto – dare un encomio ai due coraggiosi e giovanissimi che lo scorso 14 settembre hanno salvato la vita a un signore caduto nel Naviglio Brenta privo di sensi, tuffandosi immediatamente in acqua per prestargli soccorso. I due giovani, che sono anche due atleti di pugilato, si erano resi conto che l’uomo era in difficoltà. Era finito in canale infatti dopo aver battuto la testa. Il loro provvidenziale intervento ha evitato una tragedia».

L’uomo infatti galleggiava, con ogni probabilità privo di sensi, con la testa all’ingiù nel canale, e rischiava l’annegamento. I due giovani erano soddisfatti del riconoscimento ottenuto.

Ma la serata dei riconoscimenti da parte del Comune non è finita qui. Un elogio infatti è andato a Annamaria Miraglia, presidente uscente della residenza per anziani “Riviera del Brenta". «È stato – si legge nell’elogio del Comune - un operato estremamente qualificante per la struttura, il suo, iniziato nel 2018».

Nel quinquennio 2005/2010 Miraglia era stata anche assessore alle Politiche Educative del Comune di Venezia, ed è pure autrice di un libro di poesie dedicate a Venezia. La presidenza della casa di riposo dolese passa ora a Massimo Pavan, avvocato, con esperienza politica e amministrativa pluriennale, già presidente dell’associazione sportiva “Basket Dolo Dolphins”, una delle più vivaci realtà sportive rivierasche.